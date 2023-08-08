為提升芳療服務與旅客體驗，台北遠東香格里拉攜手日本知名施舒雅美容世界引進世界頂級飯店御用的英國ESPA奢華精油品牌進駐飯店40樓，打造全新紓壓秘境SOCIE' Spa，於8月8日正式開幕，不僅以施舒雅傳承日本60餘年的專業手技與日式茶道「一期一會」的服務精神，還特別為香格里拉設計獨家療程，包含香格里拉身體按摩及敷體經典課程、竹子紓壓按摩等，並結合住房及餐飲推出優惠專案，同時看準父親節商機，推出開幕期間限定「紳士霸氣紓壓組」88折優惠，讓需要放鬆的商務旅客、注重身心靈平衡或節慶儀式感的賓客，創造難忘的身心紓壓之旅。

位於台北遠東香格里拉40樓的SOCIE' Spa坐擁迷人城市高樓景觀，入口處深色大理石梯廳、素雅白色蝴蝶蘭與綠境，給人優雅又放鬆的氛圍。步入沉穩低調且具品味的質感場域，彷彿轉換喧囂城市時空進入秘境，在專屬空間換上柔軟浴袍，窗外景致盡收眼底，部分芳療室可眺望台北101大樓，白天的陽光與明亮給予身心能量，夜晚享受萬家燈火的璀璨夜景。

創立於1960年的日本、深耕台灣36年的施舒雅美容世界，在日本、巴黎、台灣擁有近150家分店，在長期服務顧客的經驗中，也覺察「健康」與「美麗」是相輔相成：舒適身心帶動幸福面容，創造和諧生活。而在全球歷經疫情後，講求身心靈的健康平衡，正是現代消費者所需。SOCIE' Spa秉持日本茶道「一期一會」的服務精神，傳承日本60餘年的專業手技，引進世界全球超過60個國家頂級飯店御用英國ESPA芳療品牌，以天然、有機、友善環境為主旨，使用98～100％天然植萃成分，提供身體療程、商品，讓來到台北遠東香格里拉的旅客享有國際級的SPA服務。

ESPA以心（mind）、身（body）與精神（spirit）的平衡為目標，揉合自然精油、植物萃取與海洋元素，以自然、純淨、高品質的保養品，獲得英國Vegan素食協會認證，對抗來自環境、生理與情緒的壓力，讓身體與肌膚保持健康、充滿活力，引領身心回歸平衡，喚醒身心五感對「自然、純粹」的需求，開啟與自己「溝通、療癒」的機會。

歡慶施舒雅SOCIE' Spa開幕，台北遠東香格里拉特別結合住房、餐飲與宴會，推出各項優惠活動，此外，因應父親節，也推出讓老爸快速紓解壓力恢復體力的寵爸妙計，讓平時工作壓力大的爸爸們享受舒適放鬆的時刻。即日起至8月10日，特別為爸爸們推出「紳士霸氣紓壓組」包含深層肌肉按摩課程60分鐘及ESPA活力沐浴膠250ml，88折優惠，開幕價5,560元。

8月8日至9月30日於台北遠東香格里拉館內各餐廳及酒廊（上海醉月樓39F、馬可波羅餐廳38F、馬可波羅酒廊38F、ibuki日本料理餐廳7F、香宮6F、李白居6F、遠東Cafe' 自助餐廳6F、大廳茶軒1F）單筆消費滿4,000元以上，憑發票到SOCIE' Spa消費即享課程9折優惠乙次（限定4,400元以上課程折抵）。

即日起至8月20日期間入住台北遠東香格里拉的住宿賓客，可享SOCIE' Spa課程8折優惠（限定4,400元以上課程），前50名來店貴賓，再獨家贈送英國「ESPA精緻賦活旅行組」（價值2,000元）。此外，台北遠東香格里拉也特別推出「舒活煥新Spa之旅」芳療住房專案，入住舒適的客房，可享免費升等至豪華閣尊榮客房、健康能量迎賓飲品、豐盛早餐、加贈經典香格里拉60分鐘課程，可選擇香氛能量按摩課程或深層肌肉按摩課程，還可免費享用健身房、三溫暖、頂樓戶外景觀泳池等休閒設施，此專案每晚12,200元起，

專為忙碌籌備婚禮的準新人們在婚禮前後紓壓放鬆，預訂台北遠東香格里拉婚宴專案，可享SOCIE' Spa雙人優惠專案，香氛能量按摩課程60分鐘，優惠價僅需8,500元（雙人原價9,680元／88折），讓新人們婚禮前保養提升氣色，婚禮後轉換心情舒緩放鬆，攜手開啟幸福人生新旅程。