許多人都會在美式賣場好市多採購滿足平時的生活所需。一位人妻表示，她的老公2年來都會好市多的C牌厚片白吐司，近日因為吃膩了，所以她把吐司冷凍了2個月，之後改放在冷藏1個月，又放在天氣炎熱的室內整整1周，沒想到都沒有發霉，讓她直呼「老公已經變成木乃伊了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，老公2年前開始吃C牌厚片白吐司，一路從一袋49元吃到現在一袋50幾元，直到今年5月老公覺得吃膩了，就這樣放在冰箱冷凍到7月，解凍後又放在冷藏到上周，由於吐司一直沒有發霉，原PO決定拿出來放在天氣炎熱的室溫下存放，讓她萬萬沒想到的是，「測試結果都沒發霉…」，猜測吐司可能放了很多防腐劑，「老公已經變成木乃伊了」。

對此，許多人紛紛回應，「該怎麼說台灣人呢？買回家隔天發霉要罵，凍了拿出來不發霉也要罵？」、「如同這吐司，賢伉儷的愛情也是永垂不朽」、「發霉也怕，不發霉也怕，人生好難啊…」、「沒關係，我老公吃4.5年了～難怪都不會老」、「女兒自己做的吐司麵包，第3天就會有小黑點出現，未添加任何防腐劑，無法耐保存」。

不過有內行人說明，「冷凍冷藏把吐司水份都吸乾了！當然不會發霉！」、「水份跟溫度，我待過麵包廠，1顆放在空調辦公室超過1年不壞，但是生產線上手摸過直接包裝，常溫超過6天保存期限真的發霉還有5個指印，只差看不出指紋」、「冷凍會脫水，乾燥就不容易發霉」、「放在乾燥的環境下幾年不發霉也沒啥奇怪，之前放在冰箱放到忘記的吐司，後來清冰箱的時候發現，已經放了5年多，完全沒有霉斑」。