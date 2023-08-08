「非常糟糕的用餐體驗！」有民眾6日和友人去新北市林口某熱炒店吃飯，全點小份的料理，蒜泥白肉吃到一半時，突然被店員告知份量做錯，將以大盤的份量收費，老闆娘還說，「做錯餐你們不願意付，員工就要自己吸收價差，所以我們就是收走」，民眾認為該店做生意不老實，拒絕再度光顧，甚至發現有不少人也發生類似的情況，Google評論上出現許多1星負評。

原PO在臉書《匿名2公社》抱怨，日前2人去林口某熱炒店用餐，點了小份高麗菜、小份蒜泥白肉以及麻油煎蛋，等了20分鐘只上了蒜泥白肉，且吃到一半突然被店員告知：「我們師傅做錯了，做成大份的，跟你說一下」，並表示要以大份計價，原PO傻眼：「我們本來就只要點小份耶」，結果店員竟然一言不發地直接將整盤肉端走。

原PO說，過了10分鐘左右，店員將份量極少的小盤蒜泥白肉端回桌上，一句話也沒說逕自離去。原PO火大，自己是第一次來這家店消費，完全不曉得大小盤份量為何，「你們把菜直接端走換一盤過來，我怎麼知道你怎麼換的？你有沒有在我的肉裡面加有的沒的？」

更讓原PO生氣的是，和老闆娘反應後得到回應：「因為你們不願意付大份的錢，我們也不可能收小份的錢，卻給大份的餐」、「做錯餐你們不願意付，員工就要自己吸收價差，所以我們就是收走」。原PO氣不過上網搜尋該店評論，發現也有其他消費者遇上相似的情況，痛批：「這家餐廳很不老實，不會再去用餐了」。

貼文一出，引來網友回覆，「根本套路啊！看準客人會不好意思，只好付大份的錢」、「這間是慣犯的樣子」。實際查詢該店Google商家評論發現，確實有其他消費者指控強迫消費，從4周前、3個月前、1年前陸續有人留下1星負評，「超級瞎，結帳時發現很多道都被點2到3份，沒徵求我們同意」、「吃完發現金額比預期高很多，看明細發現一堆餐直接變好幾份，真的很誇張」、「已經去消費4次，每次都被強迫消費」。