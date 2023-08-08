受焚風吹拂，台東釋迦花授粉不全，農曆春節期間能否如期採收，農民和縣府看法不一。（蕭嘉蕙攝）

台東釋迦果樹目視災損不重，由於遲發性通常於災後2至3個月顯見，呼籲農友如有發現農損即時通報鄉鎮市公所。（蕭嘉蕙攝）

卡努颱風期間，台東縣颳起連日強勁焚風，重創釋迦農作，包含果樹枝條斷裂、小果果皮發黑，加上部分花苞受粉失敗，恐造成春節產量緊縮，估損失約3成，台東縣農業處則評估不影響銷陸；另外，台東農改場也監測到粉介殼蟲密度上升，呼籲採取防治措施。

中颱卡努雖未直撲台灣，但受到外圍環流沉降影響，台東縣3日清晨產生強烈焚風效應，風勢強勁且高溫籠罩，造成大目釋迦及鳳梨釋迦果樹枝條攔腰斷裂、果皮焦黑，甚至部分釋迦花授粉不全。

台東釋迦生產合作社理事長王志偉表示，上午5點至10點是釋迦花授粉最佳時機，但受焚風吹拂，雌蕊乾燥，導致花粉沾黏不全，必須趕在9月8日前剪枝，10月8日重新授粉，預計產期為明年2月後，春節期間供銷量恐吃緊。

台東縣生產釋迦預計今年底恢復外銷大陸，如今碰上焚風打亂產期，對此，台東縣農業處長許家豪表示，鳳梨釋迦目前重新授粉的話，盛產期正好落於農曆春節前夕，因此銷陸不受影響，至於原定12月初採收的早期果，有部分將受影響，無法如期外銷。

許家豪進一步說明，天然災害救助分為即時性和遲發性，遲發性通常於災後2至3個月顯見，呼籲農友如有發現農損即時通報鄉鎮市公所，後續由縣府彙整提報農糧署，判定天然災後救助與否。

另外，台東農改場也監測到卑南地區鳳梨釋迦果園，粉介殼蟲密度上升，呼籲農民修剪枝條和除草，保持果園通風良好，減少害蟲棲息環境，避免影響果實品質。