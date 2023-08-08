「2023高雄國際夏令營」帶領國際青年深入高雄，7日走訪高雄最早興起的哈瑪星地區城市歷史軌跡，8日則走讀鹽埕周邊、駁二藝術特區、中鋼總部大樓、亞灣遊艇碼頭及高雄軟體園區，實地瞭解高雄舊城活化、港區再造、綠色建築等落實城市永續發展的過程跟成果。

在走讀高雄的行程中，學生沿著高雄港牌坊連接國際商場到鹽埕第一公有市場的路線，探訪永續社區的發展成果，再前往哈瑪星台灣鐵道館及駁二VR體感劇院，探訪過往產業歷史跟最新科技產業發展。

認識高雄產業轉型及創新發展，學生也前往鑽石級綠建築中鋼總部，對高雄永續發展有更進一步了解；緊接著漫步在亞洲新灣區核心的遊艇碼頭，欣賞高雄港景緻，沿著海岸線前進現階段產業發展重點的高雄軟體園區。

國際學生參觀鹽埕第一公有零售市場文創攤商。（圖片來源：高雄市行國處提供）

來自印度的Tiwari提到，以往沒有深入遊歷過高雄，這次的參觀眼界大開，看到結合文化及科技的城市風景，如果以後有機會帶朋友來，相信大家一定會對這座城市有美好回憶。

來自巴基斯坦的Shuaib則表示，很愛探索各種事物也喜歡交朋友，這次來高雄參加夏令營活動遠超過原先期待，尤其對VR體驗也印象深刻，對接下來的客家和原住民文化行程更加期待。

這次國際夏令營也首度與青年局合作，8國大學生高雄亦參加「2023永續城市交流暨國際論壇」，論壇結合SDGs永續發展議題，透過和專家學者的對話，搭配分組討論，共同認識城市建設走向，探討未來國際交流的多元可能。

2023高雄國際夏令營共有來自美國、日本、韓國、越南、菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦等8國的國際大學生，其中包含來自日本八王子市、熊本市、韓國大邱市、大田市、水原市、以及菲律賓宿霧市等高雄市姊妹市及友好夥伴城市的大學生，以及韓國首爾市、日本東京都、越南海防市、永福省的國際城市夥伴。