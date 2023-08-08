高雄47歲施姓男子近期因家暴案遭到通緝，員警日前巡邏行經三民公園時，發現施男就坐在公園內涼亭飲酒聊天，員警立即上前盤查，施男見到員警時還大聲反問「我案子很多，要問哪一個？」，當員警表示為家暴案時，施男依舊不以為然，直到員警說要依規定「上銬」時，施男頓時變得非常緊張，頻頻向員警求饒，但都遭員警無視，全案解送歸案。

據悉，施男月前與女友同居，因施男本身情緒控管不佳，喝酒後還會發酒瘋打人，女友不堪其擾，到法院申請保護令，後來施男不故女友保護令在身，依舊出手傷害女友，被依違反家庭暴力防治法移送橋頭地檢署偵辦。

施男後來橋頭地檢署開庭未報到，遭到地檢署發布通緝，三民第一分局十全派出所巡邏行經三民公園時，發現施男就坐在公園內涼亭飲酒聊天，於是上前對施男盤查。

「什麼事情啊？我案子很多，是哪一條案子啊？」施男面對員警盤查時，表現得毫不在乎的樣子，當員警告知是家暴案時，他還是不以為然的表示「那不是前一周而已，怎麼馬上通緝了？」，並稱日後會自己到派出所報到，想藉此打發員警。

然而員警均不理會施男，當場宣讀權利，並跟施男說要準備依法上銬時，施男頓時變了個人，頻頻向員警求饒，稱公園有很多他的朋友，能不能給他點面子，員警仍不予理會，將衣服覆蓋手銬，帶回派出所偵訊，全案訊後解送橋頭地檢署歸案。