台北市南門市場改建工程預計7月27日完工、8月10日試營運，由於先前被爆出許多缺失，像是牆面及磁磚破損、未安裝分隔板、樓板接縫漏水及攤位高度過低，台北市長蔣萬安日前表示，會盡全力讓攤商9月進駐、10月開幕。台北市市場處8日表示，內部仍有部分細節要調整，預估10月上旬試營運，11月上旬正式營業。

南門市場2019年12月開始改建，預計興建地上12層、地下5層的鋼構造大樓，將與萬大線共構出入口，地下2樓到2樓為市場空間，3樓以上進駐公務機關，預計5月30日取得使照，7月27日完工、8月10日試營運後，再做滾動式調整，並於9月23日開幕。

蔣萬安上月接受媒體聯訪時表示，南門市場改建工程6月3日拿到使照，6月30日、7月3日點交，尚有21個百貨攤未完成點交，已經請市場處、新工處和自治會討論後盡快完成，努力朝9月底左右全數進駐、10月開幕。

北市市場處副處長高群荐表示，由於內部仍有細節要調整，以及攤商有提出調整需求，像是門、設備及落水頭位置、送水送電項目等，預估10月上旬可以試營運，再經過1個月調整，11月上旬正式營運，捷運連通道則初估2025年過年前開放。