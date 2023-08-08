AI指標股緯創第二季獲利優於預期，加上外資看好後市，高呼拉回是買點，激勵今（8日）股價開高，一度大漲7%，收盤前半小時下殺，終場漲3%、收在129元，但7月營收公布，「雙降」逾15%，掀起PTT討論爆棚，有網友認為，「看看今天英業達，明天下去吧，一個都別想跑」，但也有人反嗆，「誰還看營收做股票，傻了嗎？」。

緯創今公布7月營收為677.2億元，與上月810.99億元相較，月減16.5%，比去年同期衰退15.02%；累計1~7月營收4862.73億元，年減11.64%。

上周五緯創公布第2季合併營收2,074.77億元，營業淨利為53.35億元，稅前淨利61.77億元，稅後淨利32.58億元，每股純益（EPS）1.16元。累計上半年合併營收4.194.77億元、年減1成，但三率三升、上半年稅後純益34.32億元，每股賺1.23元。

由於緯創第二季獲利優於預期，內外資大型研究機構齊看好伺服器營收，可望推升下半年至2024年的EPS，花旗環球證券推測緯創合理股價上看176元，為外資最高目標價。

受此消息激勵，緯創今開高盤中大漲約7%、衝上134.5元，但收盤前半小時從133元一路下殺，終場上漲3.2%（或4元），收在129元。

三大法人買賣動向，外資終結連4買，反手大砍11490張，7月營收公布前先開溜，投信逆勢進場加碼5039張，自營商也站在賣方，砍了9872張。

在緯創7月營收公布後，PTT討論大炸鍋，「韭菜說月減很正常 但是年減15%當沒看到」、「It's Over。沒時間了，快逃」、「海水退了，就知道內褲有沒有穿了！」、「AI炒多久了 怎麼營收還這鳥樣」、「今天人道走廊 早就說過了」、「年底長榮160起 緯創80不到 拭目以待」。

還有網友反嗆，「明天嘎爆看七月營收的空軍」、「買股票是看fu，誰看營收」、「皮衣多出席幾次 就拉起來了」、「就算一根我還是賺，前天進場價格超甜」、「AI誰跟你看今年 都看之後幾年 歐印發大財」。