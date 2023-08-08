日本東京市區今天上午11時10分氣溫已達攝氏35度的「猛暑日」，總計今年共有17天高溫逾35度，改寫2022年16天的紀錄，再創當地觀測史新高紀錄。

日本氣象協會指出，東京「猛暑日」天數已創1875年開始統計以來的最多紀錄。

TBS電視台報導，東京市區光是今年7月就出現13天「猛暑日」，創當地觀測史7月新高紀錄；進入8月後，上週也連續3天出現「猛暑日」。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本氣象協會指出，今天是二十四節氣之一的立秋，但以靠日本海側為主的地區，仍然持續酷暑天氣型態，包括秋田縣及新潟縣等地區高溫近39度。

秋田縣北秋田市截至今天下午4時止，被測得日本全境最高溫的38.9度；新潟縣長岡市以38.7度次之。

北日本到西日本各地高溫天氣型態可能持續到下週「盂蘭盆節」連假期間，部分地區甚至可能持續出現近40度的酷暑。