香港信報報導，離岸價（CNH）曾跌破7.23，低至7.2321，截至下午4時37分，離岸價報7.2272，在岸價報7.2125。官方8日開出的中間價報7.1365，較7日報7.138，上調15個基點或0.02％。

交易員指出，美元再度走強，人民幣承壓大跌，短期或仍有調整壓力。不過，監管維穩意圖料將延續，人民幣調整空間可能也有限。