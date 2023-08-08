香港信報報導，離岸價（CNH）曾跌破7.23，低至7.2321，截至下午4時37分，離岸價報7.2272，在岸價報7.2125。官方8日開出的中間價報7.1365，較7日報7.138，上調15個基點或0.02％。
交易員指出，美元再度走強，人民幣承壓大跌，短期或仍有調整壓力。不過，監管維穩意圖料將延續，人民幣調整空間可能也有限。
人民幣兌美元在岸價（CNY）收盤跌213個基點，中段一度跌向7.22，低至7.2193。人民幣兌美元在岸價收報7.2133，較7日下午4時30分收報7.1920，跌213個基點或0.3％，較晚上11時30分最後成交價7.1942，走弱191個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）曾跌破7.23，低至7.2321，截至下午4時37分，離岸價報7.2272，在岸價報7.2125。官方8日開出的中間價報7.1365，較7日報7.138，上調15個基點或0.02％。
交易員指出，美元再度走強，人民幣承壓大跌，短期或仍有調整壓力。不過，監管維穩意圖料將延續，人民幣調整空間可能也有限。
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