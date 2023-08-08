「全嘉樂起來」活動學員專注製作烏克麗麗。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

「全嘉樂起來」活動學員專心製作烏克麗麗。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠認真彩繪烏克麗麗。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市衛生局長廖育瑋體驗彩繪烏克麗麗。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府衛生局推動樂齡勇壯城市，舉辦「全嘉樂起來」系列活動，鼓勵50歲以上的勇壯族參加各項音樂學習課程及活動，發掘人生下半場的新生活，今天市長黃敏惠與參與學員體驗手作烏克麗麗，歡慶父親節。

嘉市府衛生局為了鼓勵樂齡族開展新生活， 推動「全嘉樂起來」活動，號召50歲以上民眾組建大提琴重奏團、烏克麗麗合奏團、創意擊樂團、國樂團、合唱團及米克斯流行樂團共6類勇壯樂團，全程免費，報名秒殺。

今天父親節，許多學員在嘉義文創產業園區F棟1樓的「別讓公主不開心藝術工作室」DIY手作烏克麗麗，市長黃敏惠偕衛生局長廖育瑋與勇壯學員們一同製作烏克麗麗樂器，也祝賀勇壯父親們爸爸節快樂，氣氛輕鬆歡欣。

學員製作獨一無二的蝶谷巴特風格烏克麗麗，有動物、植物、食物、海洋、森林圖案，表現出古典、現代、簡約或華麗風格，製作出學員們自我風格的烏克麗麗，帶回家好彈、好欣賞。

黃敏惠表示，為推動嘉義市成為樂齡勇壯城市，特別辦理「全嘉樂起來」活動，除了演奏、演唱課程外，還有手作烏克麗麗、參訪觀光工廠、音樂會欣賞、節奏律動、樂齡韻律等入門、通識課程，就是要透過多元音樂活動，讓勇壯族一邊玩樂一邊學習音樂，好玩又沒有壓力，愈玩愈勇壯。

廖育瑋說，手作烏克麗麗課程有4個班別，6類勇壯樂團的學員們可以挑自己有空的時間選課，透過混合上課認識不同樂團的學員，激盪出不一樣的火花。