新竹縣環保局8日下午接獲通報，竹北市莊敬三路豆子埔溪遭排放黃泥水，派員查看為附近一處住宅工地正進行拔樁工程，因地下水擾動，導致廢水流出，環保局人員要求停止排放並依程序採樣送檢，改善逕流廢水排放，工務處要求建商自主停工，後續若仍未改善，將依建築法「妨礙公共衛生」勒令停工。

環保局代理局長蕭宏杰指出，接獲通報莊敬三路旁豆子埔溪遭排放黃泥水，立即派員到場並查看發現1處住宅新建工程的放流口正在排放廢水，現場依標準程序採樣送檢。

環保局人員隨即查看工地場內，工地主任表示正進行拔樁工程，可能因拔樁造成地下水擾動，導致廢水流出，當場要求停止排放，隨即查看工地廢水處理設施，發現廢水抽取管線並未接至廢水處理設施收集處理，而直接接至放流口，要求業者限期11日前改善，改善前不得再排放。

工務處長江良淵表示，竹北豆子埔溪工地排放黃泥水案，該處接獲通報勘查為附近住宅建設工地所排，已要求營造工地立即改善逕流廢水排放，同時要求建商自主停工，後續如仍未改善，將依建築法第58條「妨礙公共衛生」勒令停工。