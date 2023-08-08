卡努颱風後的西南氣流引進豪大雨重創南投縣仁愛鄉，台水春陽淨水場取水口及原水管遭土石沖毀，造成大同、春陽二村約500戶無水可用，台水人員7日下午山路搶通第一時間即進場搶修，徒步搬運水管至淨水場接管，8日下午三點完工，並逐步復水，春陽部落居民感謝台水人員不畏懼艱難積極搶修。

台水指出，雖然昨天通往春陽部落的山區道路已經搶通，但山路崎嶇險阻，台水為趕在最短時間內恢復供水，埔里營運所、草屯營運所2天出動30人次，徒步將水管由台大實驗林林班地人力搬運約200公尺處，接管至春陽淨水場，一路披荊斬棘，在蜿蜒的山林中走出路來。在台水全力動員下，今日下午3時完成搶修，將原水導入春陽淨水場，並逐步供水。春陽部落鄰長及居民看到水龍頭流出清澈的自來水，開心地對著台水人員比出讚與愛心手勢，表達感激之情。

台水提醒，復水時可能有零星管線末端用戶無水，或有抽水機氣塞、水表阻塞等問題，可撥打台水1910客服專線洽詢，台水會儘速協助解決，此外復水過程中，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒毀。