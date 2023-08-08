新光三越LEVI’S條紋休閒服，推薦價1990元。（新光三越提供）

新光三越LONGCHAMP Roseau Box手提包，推薦價2萬2800元。（新光三越提供）

SOGO忠孝館BAC Cake＆Sweets，含3.5吋蛋糕＋愛心氣球，899元。（SOGO提供）

SOGO復興館BVLGARI限量款Serpenti Reverse玫瑰石英色小牛皮迷你手提包，5萬9600元。（SOGO提供）

SOGO敦化館早秋新品JIMMY CHOO MINI NS TOTE糖果粉帆布托特包，3萬5800元。（SOGO提供）

遠百竹北MANO MANO 12入心心相印禮盒，優惠價999元。（遠百提供）

遠百板橋中山高島雙效美腿機，原價2萬2800元、特價1萬3800元。（遠百提供）

新竹大遠百於七夕前夕，與樂福里共同舉辦穿越七夕交換禮物派對，邀請單身男女共度。（遠百提供）

本月22日將迎來七夕情人節，看好近期電影《芭比》票房長紅，也掀起一陣粉紅穿搭熱潮，百貨七夕推薦眾多粉紅送禮名單，從時尚包款、襯衫、美妝、香氛、蛋糕及美腿機等，都能找到送「芭比女友」或「肯尼男友」的夢幻選擇，搭配百貨特企告白計畫、粉紅瑜珈派對等活動，讓七夕更甜蜜。

遠東SOGO台北店明（9日）起至8月22日推出七夕浪漫獻禮，推薦忠孝館MIKIMOTO LOVE珍珠鑽戒、復興館kate spade KATY愛心單肩包等，期間並有情人節銀行獻禮，持7大指定信用卡滿6000元起、指定銀行分期滿5000元起，回饋SOGO電子商品券100元。

此外SOGO更有特別企劃，忠孝館推出「KISS LOVE告白計畫」，對另一半的告白情話獲選者，內容將在8月16日至22日間登上忠孝館1F館外大螢幕－東區之眼播放；復興館則將於8月12日周末下午帶來「粉紅泡泡雙人瑜珈百人派對」，展現與戀人的默契與信任感。

新光三越送禮首選推薦芭比粉夯品，包括Barbie與Kipling聯名的粉色元素系列包款、小巧實用的LONGCHAMP Roseau Box手提包、顯年輕活力的FAURE LE PAGE FLPink系列包，及ART HAUS PATOU腰帶短洋裝等；而送「肯尼男友」也推薦粉嫩色系Tommy Hilfiger粉色休閒褲、夏季海灘風GAUDI粉色小花花襯衫，及運動休閒風PING POLO上衣等。

新光三越也網羅多款七夕限定美妝、香氛，推薦在夜晚會發出夜光的YSL奢華緞面絨霧脣膏、LANCOME絕對完美脣膏七夕限定版，及BOBBI BROWN浪漫月光彩妝等，另外還有以高濃度桃紅調色吸睛的Valentino Beauty，登台僅短短10天，粉餅與脣膏就熱銷破千，是近期熱門送禮夯品之一。搭配新光三越「夏天卡利HIGH」即日起至8月17日，持11大指定信用卡刷1萬以上獨享4％、5％、6％，最高享7% skm points回饋。

新光三越skm points也於七夕期間推出浪漫兌點，扣200點起，就能將Whoo拱辰享絲絨柔霧底妝、資生堂國際櫃紅妍肌活潤眼修護露等限量美妝帶回家。

新竹大遠百於情人節前夕，與樂福里共同舉辦穿越七夕交換禮物派對，邀請單身男女提前共度七夕；桃園遠百將於8月20日與桃源彩虹居所合作，舉辦「情人節還是情人劫？超級雞馬派對」，以SWITCH派對為主題，讓伴侶們透過遊戲增進或破壞感情。遠百信義A13、遠百板橋中山也有SWAROVSKI、TAST粉紅潮裝配件，及粉紅美腿機等。