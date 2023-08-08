彰化縣府與檢警嚴查濫倒廢土，並祭出扣車等重罰手段。（彰化縣環保局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣府與檢警嚴查濫倒廢土，並祭出查扣車輛及機具等重罰手段。（彰化縣環保局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣為防堵不法業者入侵濫倒廢土及事業廢棄物，彰化縣政府、彰化縣警局及彰化地檢署等單位，組成非法棄置剩餘土石方稽查取締小組，並從本月1日起加強稽查力道，只要認定有嚴重影響環境，即當場扣車，直到完成清除才還車。在雷厲風行執法下，運輸業者已奔相走告「最近彰化抓很嚴」，形成嚇阻作用。

國內廢土及事業廢棄物跨區濫倒的情況嚴重，甚至已形成濫倒產業鏈。彰化的西南沿海地區因地廣人稀，因此成為北部剩餘土石方（廢土）入侵濫倒的熱區。為避免彰化西南角成為濫倒天堂，彰縣府環保局、農業處與檢警組成非法棄置剩餘土石方稽查取締小組，今年8月1起並祭出扣車的霹靂手段。

環保局長江培根指出，現在在彰化縣只要查到載運廢土的車輛，沒有隨車攜帶農業處核發的農地土壤改良許可證等相關證明，進入農田有偷倒之虞，就認定為汙染農田、影響環境，按次裁罰罰鍰，每次6萬元起跳，最重30萬元，同時比照取締偷倒事業廢棄物，當場扣車，直到將廢土清除，才還車。

江培根表示，根據以往稽查數據，每周平均會查獲2至3輛偷倒廢土的可疑車輛流竄縣內農田，但扣車行動自本月1日實施以來已逾一周，尚未查獲違規車輛，顯然業者很怕大貨車、曳引車、怪手等生財工具被扣住了，就沒辦法再賺錢，會影響生計，新政策已發揮嚇阻作用。

「這是良心事業！」彰化縣警局局長張國雄是彰化縣大城鄉人，他很痛恨濫倒等破壞國土的行為，因為環境一旦被破壞，就要花費更漫長的時間才能回復，他有機會回到家鄉服務後，全力查察環保廢土及事業廢棄物濫倒，因沿海地區的監視系統較不足，很感謝彰化縣長王惠美力挺支持，陸續補足重要路口的監視器，不法業者敢來，絕對無所遁形。

經彰縣府多次會議協調，警方在查獲濫倒可疑車輛，通報環保局派員認定時，現在環保局人員已可在40分鐘內抵達現場，查緝效率大幅提升。彰化縣內8大分局警力今年初起針對傾倒車輛出沒的熱區強力攔查取締，截至7月31日，已查獲28件載運廢土未隨車持有相關證明，已移送36件55人濫倒事業廢棄物案。