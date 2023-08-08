台中21歲余姓大學生日前晚上騎車沿南崗產業道路至大肚山下找朋友敘舊，未料導航失靈愈繞愈遠，騎回原路時又不慎卡在樹林山溝中，動彈不得。余男向同學求救，但同學也無法判斷余男位置便報警處理，警方上山搜索近1小時，順利找到余男並助其脫困，幸余男無受傷。

台中市政府警察局烏日分局犁份派出所日前晚間獲報，有名學生迷航於南崗產業道路附近，且機車卡在樹林山溝中無法動彈。員警立即致電余男溝通，指導他使用google map定位，讓員警確定受困方位，再前往搜尋。然而，該路因卡努颱風甫過境，路況泥濘，加上地處偏僻崎嶇、雜草叢生，無法使用巡邏車前往，僅能以徒步搜尋。

過程員警不斷以電話逐步教導余男以google地圖定位方式確認位置，輔以拍攝受困位置附近之景像供員警辨識，掌握實際地點。警方搜尋約1小時，終於發現余男並協助脫困，所幸余男僅受到驚嚇，身體並未受傷。

余男向警方表示，日前晚間原想找朋友敘舊，騎車沿南崗產業道路行駛，途中因不熟路況使用導航導路，未料導航失靈，竟愈繞愈遠。待他見情況不對，繞回原路時，機車竟卡在樹林山溝中無法動彈，才會受困山中，感謝警方救援。

烏日警分局呼籲，民眾利用導航在山區迷路案件頻傳，提醒民眾赴外地旅遊，要先了解路況再上路，並隨時比對地圖及路況位置，切勿深信導航指引，若不慎迷路，亦可利用周遭電線桿編號、大型地標及Google定位告知員警所在位置，以利員警找尋協助。