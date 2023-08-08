據共同社報導，日本政府8日在內閣會議上決定，使自衛隊與澳大利亞軍隊相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA）將於13日生效。為了推進聯合訓練和災害救助，部隊訪問對方國家之際攜帶武器等入境手續將簡化。這是日本首次與他國締結RAA，旨在加強防務合作。

日本防衛大臣濱田靖一在記者會上透露了該消息，他強調：「將早日切實活用該協定，提高自衛隊與澳軍的相互運用性，深化防務合作。」

日本近年來與澳大利亞進一步加強防務合作。根據日澳RAA協定，乘坐專用飛機和船舶訪問對方國家時，不僅可以迅速獲准使用機場與港口，免除出入境簽證手續，而且允許攜帶武器彈藥。此前，部隊每次往來都需進行磋商。

鑑於澳大利亞廢除了死刑，日澳還設想了發生在日本有可能被處以死刑的犯罪行為之際的應對措施。協定附件中寫明，澳大利亞可以拒絕向日本移交嫌疑人。

日澳2014年就啟動締約談判達成了共識，但因日本的死刑制度等而進展艱難，簽字延至2022年1月。日本2023年1月與英國締結相同的協定。日本國會4月批准了兩份協定，但因英國的國內程序尚未辦完，日澳協定將先行生效。

目前日本也在與菲律賓洽談締結RAA。去年12月，日本首度派遣2架F-15戰機飛赴克拉克空軍基地，與菲律賓空軍舉行聯合防空訓練。日菲兩國也舉行了一系列高層軍事會議。今年2月，菲律賓總統小馬可仕與岸田在東京的會談中同意，兩國軍隊將在救災方面合作。岸田還承諾，將提供菲方6千億日圓（43億美元）的開發援助與民間投資。6月初，美日首度同時派遣巡邏船，與菲方在面向南海的呂宋島巴丹半島以南海域實施聯合訓練。

這一切可望成為日菲締結RAA的前奏。日本防衛省智庫「防衛研究所」資深研究員石原雄介表示，自小馬可仕上台以來，菲律賓一直在發出非常積極的訊號，這可能意味著日菲很快將達成RAA。但他也指出，菲律賓對於和中國的關係仍然很敏感，日美對此都會審慎行事，祕訣將是透過討論經濟議題或經濟安全來讓菲方放心，而不只是涉及防衛而已。