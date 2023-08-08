童星出身的大陸女星關曉彤，因清純美貌被封為「最美童星」、「國民初戀」，長大後的她沒長歪，憑著精湛演技成為流量小花之一，而她也是出了名的美腿代表，每次出席活動時都會大秀好身材，近日，她出席活動時穿上短裙，被現場男粉搶拍，但怕走光的她不時用手遮裙，卻被指責「愛穿又要扭捏」，引起熱議。

關曉彤近日出席活動時，身穿短裙露出一雙美腿，不過因為舞臺比較高，台下男粉紛紛拿手機拍，若有不慎很有可能拍到裙底風光，因此她也不時用手遮裙防止走光，卻有網友不滿「愛穿又要侷促扭捏」、「穿個安全褲就好了」，但不少人都表示她想怎麼穿是她的自己，而且遮個裙子怎麼了？要酸民不要口出惡言。

關曉彤怕走光不時用手遮裙。（圖／取自小紅書）

之前，關曉彤也穿著白色貼身洋裝出席活動，但裙底風光被強光出賣，雖然網友都大讚她的腿原來真的長，但也有不少人認為這樣不妥「燈光打的多少是有點過分了，這樣女孩子都沒有隱私了」、「真的很沒禮貌」、「不合適吧，很不尊重別人」。其實，關曉彤多次因為穿短裙出事，難怪粉絲會要求關曉彤公司好好保護藝人。