鳳小岳對兒子小木耳時而黑臉時而溫柔。（夢田影像提供）

親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》即將舉行第3度加演。（夢田影像提供）

知名親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》將於10月21日至10月22日在新北藝文中心演藝廳舉行第3度加演。適逢88父親節，主創團隊邀請鳳小岳、楊銘威兩位戲劇界的人氣型男爸爸，大方分享育兒經以及孩子闖禍後如何收拾，兩人對於日常教育不約而同都屬於「好好講」的類型。鳳小岳日前曾帶兒子一起入鏡拍攝音樂MV，他鼓勵孩子用自己的方式表達自我，不論碰到什麼難題或挫折，都希望能夠有勇氣面對。楊銘威教養小孩秉持樂觀態度，更不排斥未來有機會帶兒女們一起參與親子劇演出。兩人也分享與各自父母的相處深刻回憶。

鳳小岳自評是「原則型爸爸」，大多時候對待兒子小木耳的教養算是嚴格的黑臉，但也有溫柔的時候，偶爾允許讓孩子任性一下。他印象深刻有一次，兒子偷偷地把不可以帶去學校的零食放進書包，被他發現後，兒子一開始選擇裝傻，後來才承認裝了糖果，「最後我告訴他，家裡是非常自由及開放的，你想要做的事情，可以提出要求或疑問，爸媽都會非常樂意協助你，但前提是任何時候都不能說謊，才是尊重彼此的。」

每當兒子不小心犯錯時，鳳小岳會用舉例的方式耐心解釋給他聽，並同時鼓勵兒子勇敢地表達自己的想法，鳳小岳笑稱：「我甚至不會阻止他用哭泣的方式來表達情緒，所以他常常掉眼淚。」

回到身為「兒子」這個角色，鳳小岳坦言國中時期曾交到壞朋友，跟著朋友做了很多讓媽媽擔心的壞事情。進入演藝圈後，媽媽一直是他最好的導師，「因為媽媽是戲劇藝術家，對於戲劇表演有其獨特的見解及詮釋的角度，直到現在媽媽對我的影響，都是非常重要的。」

他經常在自媒體上分享曬出媽媽提醒他的「節氣」文章，實用的內容甚至被網友暱稱他為「節氣男神」也是「行動農民曆」。鳳小岳很感念媽媽對他的教育養成，「從小我跟著媽媽到處旅行、在不同的國家藉著藝術表演接觸到的人事物，都是我從小耳濡目染的。這也是我在孩子的家庭教育上，希望能夠給予他的。」