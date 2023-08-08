民眾黨主席、總統參選人柯文哲提出「聯合政府」、「國會最大黨組閣」等政見，外界也關注可能的閣揆人選，前內政部長李鴻源被多次點名，也獲網路投票支持。對此，李鴻源回應，只要對國家有幫助，「我很樂意扮演任何角色」，但也透露自己最希望扮演「智庫」的角色。

柯文哲6月底時曾透露行政院長人選已經想好，當時YouTuber「桃園孫先生」發起網路投票，有約49%網友認為是李鴻源。而另份《Bit King比特王出任務》的網路投票則顯示，有21%的網友認為李鴻源適合當行政院長，略遜於柯競辦總幹事黃珊珊(37%)、前高雄市長韓國瑜(31%)。許多網友都稱讚，李鴻源在工程、水利等方面有專業背景。

李鴻源近日接受網路節目《阿姐反抗軍》專訪，有網友問及若柯文哲當選，會不會擔任行政院長？李鴻源回答，假如非綠陣營拿回執政權，只要對國家有幫助，「我很樂意扮演任何角色」，沒有說非要哪個位置不可，我沒有那麼偉大。

不過李鴻源也提到，他最希望的是扮演一個智庫，因為台灣的政府沒有一個腦袋，這才是問題，藍綠都一樣。他也說，部會首長底下有兵有將，但行政院長沒有兵、將，只有6個處；政府沒有智庫，政策會荒腔走板，誰來當行政院長都會很辛苦，因為遇到問題不知道誰能給出正確答案，也沒有人做長期、中期、短期規劃。他也建議，未來的總統要趕快組建一個客觀的民間智庫，當作政府執政的燈塔。

YouTuber《Bit King比特王出任務》剪輯此段精華，許多網友留言大讚，「李鴻源教授是非常優秀的人才，是國家的精英，李教授能在政府為民服務，是人民的福氣」、「李部長是台灣的希望，正直、務實尤其有智慧，真希望他是2024年的行政院長，台灣人民的美好未來！」「之前看李部長演講，好幾個觀念都跟KP很像，支持李部長未來組閣，這是人民之福」、「支持李鴻源教授，對台灣水、電、土壤、建設非常專業。」