鑽石生技投資現金增資發行新股辦理初次上市，公開承銷部分共計85,000張，其中68,000張採競價拍賣，17,000張採公開申購，競拍期間自8月30日起至9月1日止，預計於9月5日上午10時開標，並於9月7日至9月11日辦理公開申購。

鑽石生技投資創始股東包含中天生技、富邦金控、台新金控及潤泰集團，合計持股逾九成，以新藥開發、高階醫材、農業生技為主要投資領域，是臺灣第一個大型永續型生技創投，迄今已於海內外投資及育成二十餘家優秀公司，更有多家已成功進入資本市場。

鑽石生技投資有別於一般5～10年投資年限的創投基金，即以永續型創投公司作為架構，以長期性創投資金挹注產業活水，支持並輔導具國際競爭力的生技新創公司。

由於生技公司的技術研發週期長，須透過臨床試驗驗證其產品功效，較其他科技公司需要更長時間證明價值，讓鑽石生技投資成為臺灣極少數真正能投資、輔導早期新創生技公司、並已累積許多成功案例之專業生技創投。

鑽石生技投資與一般創投最大差異在於鑽石生技具備投資早期生技新創公司的產業知識、營運經驗及科學評估眼光，並透過其經營團隊的專業服務加值，提供被投資企業在公司治理、技術研發、臨床執行、商業發展、資本市場接軌等不同面向的協助，因此投資勝率遠高於一般創投公司，如合一生技、醣基生醫、欣耀生醫皆是鑽石生技的成功投資案例。

目前鑽石生技投資項目70％尚未進入資本市場，其中台灣未上市公司20％、海外未上市公司（今開曼控股）40％、波士頓創投基金10％。對於不熟悉生技產業，卻又想投資海內外具爆發潛力公司的投資人而言，相較於投資單一未上市生技股的高風險性，若透過鑽石生技創投，間接投資多家未上市生技新創公司，更能提升超額獲利機會並分散風險。

展望未來發展，鑽石生技長期將以育成旗艦型投資案為主，創造超額獲利，成為臺灣生技產業之重要領航者；中期將以具特定市場機會之投資案：如特殊政策或市場機會案源（如細胞治療）、有機會與現有投資案源進行整併、或營運及經營團隊相對成熟，已有IPO或被併購潛力之案件為主，創造穩健獲利。