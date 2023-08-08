信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老改建已經在台北市蔚為風潮，陸續有個案開始動工，也會對於周邊的居民產生改建的期盼，不過危老案在台北市似乎遇到一些瓶頸，由於過去兩年的造價大幅上揚，若是開發商進場整合，原地主或屋主分配的比例可能沒有以前多，甚至過去已經談好個案，也可能因為造價大幅上揚造成推動上的困難。

根據內政部統計月報資料顯示，今年上半年核發拆照數量達3,554戶，相較於2017年數量成長1倍，同時也是24年來的同期新高，顯示拆除的數量雖然不是大幅飆升，但仍是穩定的緩步增加。

若以區域來看，六都之中今年上半年拆照數量最多的是台北市的1,315戶，比起其他5都加起來都還有多，顯示改建的熱區就是台北市，台北市因為房價與地價高，相對透天、平房與4樓的公寓，較有改建的可能性。 曾敬德表示，政府積極推動危老與都更改建，不過即使政策與程序上一直改善，最終還是要回到屋主與地主的共識上，現在還是以所有權人較少的比較容易推動，大多數的公寓因為土地持分少，加上造價大漲後，要能夠順利改建的確困難度很高。