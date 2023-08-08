延續第二季的優異表現，瓦城7月營收5.41億元、年增25.56%，前7月累計營收33.83億元、年增35.79％。
展望後市，瓦城第三季將加緊展店步伐，針對單一商圈一舉進駐多個品牌，積極滿足不同客群之消費需求，並且完整利用百貨通路與集客優勢，共創雙贏。預計新增5家新店包括：「瓦城」誠品新店店、「時時香」華泰名品城店與誠品新店店、台南南紡店，「樂子」台中三越店等。第四季則有百貨周年慶檔期帶動消費人潮，營收逐月逐季成長可期。
連鎖餐飲集團瓦城（2729）因疫後餐飲市場全面復甦，加上節慶假期帶動聚餐，第二季營收13.83億元、年增61.66%，營業毛利7.55億元、營業利益1.66億元、歸屬於母公司稅後淨利1.26億元、EPS 4.07元；上半年營累計營收28.43億元、年增37.93％，營業毛利15.28億元、營業利益3.51億元、歸屬於母公司稅後淨利2.75億元、每股盈餘（EPS）達8.91元，五大關鍵財務指標均創同期歷史新高；淨利率高達9.57%，亦創九年來同期新高。
延續第二季的優異表現，瓦城7月營收5.41億元、年增25.56%，前7月累計營收33.83億元、年增35.79％。
展望後市，瓦城第三季將加緊展店步伐，針對單一商圈一舉進駐多個品牌，積極滿足不同客群之消費需求，並且完整利用百貨通路與集客優勢，共創雙贏。預計新增5家新店包括：「瓦城」誠品新店店、「時時香」華泰名品城店與誠品新店店、台南南紡店，「樂子」台中三越店等。第四季則有百貨周年慶檔期帶動消費人潮，營收逐月逐季成長可期。
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