延續第二季的優異表現，瓦城7月營收5.41億元、年增25.56%，前7月累計營收33.83億元、年增35.79％。

展望後市，瓦城第三季將加緊展店步伐，針對單一商圈一舉進駐多個品牌，積極滿足不同客群之消費需求，並且完整利用百貨通路與集客優勢，共創雙贏。預計新增5家新店包括：「瓦城」誠品新店店、「時時香」華泰名品城店與誠品新店店、台南南紡店，「樂子」台中三越店等。第四季則有百貨周年慶檔期帶動消費人潮，營收逐月逐季成長可期。