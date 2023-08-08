央行統計，7月金融業隔夜拆款利率最高為0.686％，最低為0.68％，加權平均利率為0.681％，較上月下降0.005個百分點；7月日平均拆款餘額為3,387億元，月減385億元或10.21％。

所謂拆款利率，指金融機構間互相借貸的利率，我國拆款市場分為12個天期，最短為天期為隔夜（次營業日即清償），則稱為「隔夜拆款利率」。

觀察國內金融業隔夜拆款利率，國內資金過去長期過剩，金融業隔拆利率也一路下滑，2020年全球疫情爆發後，我國央行也降息1碼因應，金融業隔拆利率在當年4月一度降至0.079％的史上新低水準，且後續連22個月低於0.1％，約兩年時間都維持在0.08％至0.09％之間。

去年3月美國聯準會（Fed）啟動升息，至今已升息11次、共21碼，而去年我國央行也持續跟進升息，去年12月升息半碼後，金融業隔加權平均拆利率在當月正式飆破0.5％，今年3月23日再升息，4月一舉突破0.6％至0.681％，後續逐月持續上升，6月加權平均利率再提升至0.686％，續創近14年半新高，等同回到金融海嘯時期水準。

不過，而我國央行在6月按下升息「暫停鍵」，銀行間資金調度的隔拆利率也逐步反應，加上結束6月季底資金高峰期，隔拆利率也隨之下滑。銀行資金調度主管指出，7月國內資金環境寬鬆許多，進入8月後則在0.682％上下波動，預計後續還有鼓勵發放的資金需求，8月加權平均利率應會維持在0.68％左右的高水準。

銀行主管也認為，美國聯準會9月再次升息的可能性存在，且再次重申年底前不會啟動降息，只要美國不降息，我國央行也將維持當前利率，隔拆利率維持在0.6％以上將是市場常態。