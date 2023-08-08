士電第二季合併營收達76.77億元、營業利益4.57億元、稅前淨利7.86億元、本期淨利6.27億元、淨利歸屬母公司5.95億元、EPS從去年同期0.88元增加至1.14元。

士電上半年合併營收攀升至166.49億元、營業利益14.51億元、稅前淨利18.82億元、本期淨利14.54億元、淨利歸屬母公司13.88億元、EPS由去年同期2.26元增加至2.66元，全面改寫同期新高。

信紘科第二季每股獲利1.6元 創歷年同期新高
系統電上半年營收、毛利率 雙創新高
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