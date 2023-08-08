士電第二季合併營收達76.77億元、營業利益4.57億元、稅前淨利7.86億元、本期淨利6.27億元、淨利歸屬母公司5.95億元、EPS從去年同期0.88元增加至1.14元。
士電上半年合併營收攀升至166.49億元、營業利益14.51億元、稅前淨利18.82億元、本期淨利14.54億元、淨利歸屬母公司13.88億元、EPS由去年同期2.26元增加至2.66元，全面改寫同期新高。
士林電機拜台電釋出強韌電網計畫標案商機挹注，轉型發展能源產業及外銷，重電事業訂單及業績顯著增長，彌補自動化等事業營收下滑部分，第二季、上半年營收、獲利及EPS全面改寫同期新高。
士電第二季合併營收達76.77億元、營業利益4.57億元、稅前淨利7.86億元、本期淨利6.27億元、淨利歸屬母公司5.95億元、EPS從去年同期0.88元增加至1.14元。
士電上半年合併營收攀升至166.49億元、營業利益14.51億元、稅前淨利18.82億元、本期淨利14.54億元、淨利歸屬母公司13.88億元、EPS由去年同期2.26元增加至2.66元，全面改寫同期新高。
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