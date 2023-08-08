基隆市副市長邱佩琳（中）呼籲各家業者能夠多支持青年，讓更多的青年回基隆工作。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為了讓基隆市的中小企業能夠有產業技術提升的資金，基隆市政府推動「地方產業創新研發推動計畫」，今年便爭取了中央526.9萬元補助並編列300萬元預算，補助13家在地的中小企業，協助業者進行研發，提升競爭力。8日市府舉行簽約記者會，與這13家業者簽下補助合約。

對很多基隆人來說，應該常會有人質疑，為什麼俗稱「基隆廟口三寶」的丸進辣醬、紙包醋、馬記香油，出了基隆就很難找到？其實這是因為老一輩沒有行銷及通路的概念，因此只有基隆人才會知道這「小吃三寶」的好處。但在今年，丸進辣醬業者乾記食品，集結其他兩家業者，共同向基隆市府提出他們的零售創新模式發展計畫，希望獲得補助，讓基隆以外的人也能吃到「基隆三寶」。

基隆市政府產發處表示，基隆市有許多中小企業並不缺乏想法，也不缺產業升級的研發能力，但往往因為缺乏研發的經費，使得企業的發展受限。為了能夠讓這些業者能夠提升競爭力，市府每年都會爭取中央補助，結合市府編列的預算，協助中小企業進行新技術、新創產品以及新服務的研發。

基隆市副市長邱佩琳表示，今年的創新研發推動計畫，共有25家業者提出申請及相關計畫，經過市府邀集專家學者徵選，選定13家業者提供補助。邱佩琳指出，今年市府特別鼓勵青年創業，因此在獲得補助的13家業者中，青年創業就有7家，占總數的54％。

邱佩琳也期待各家企業在徵才上也能多多支持青年，讓更多的青年回基隆工作，並讓這正向力量持續循環下去，呼應了基隆有愛城市的願景方向。

產發處透露，各家業者的補助金額，是依業者提供的補助計畫，並評估業者的資本額，再決定補助的額度。其中「幻獸逐夢工作室」是今年補助金額最少的，就是因為資本額太低，才僅獲得新台幣10萬元的補助。

另外，今年這項補助計畫，包括了5項服務計畫、3項製造創新研發、2項永續概念、2項食品創新研發及1項生物科技。其中包括在地特色的6家業者，凸顯基隆市中小企業的多元化。產發處表示，後續也將透過管考機制，追蹤這筆補助的使用及進度。