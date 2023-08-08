新加坡皮克林賓樂雅酒店位於牛車水地鐵站旁，擁有300 公尺空中花園步道。（林祺錦提供／吳娮翎台北傳真）

泰國薩拉大城酒店sala ayutthaya Hotel，以紅磚為主視覺，沒有住房一樣可以到餐廳用餐享受美景。（林祺錦提供／吳娮翎台北傳真）

MahaNakhon大樓位於泰國曼谷市中心的摩天大樓，由泰國知名的豪華地產商PACE Development興建，著名建築師奧雷·舍人設計。（林祺錦提供／吳娮翎台北傳真）

The Commons Saladaeng是著名的曼谷文青聚落，建築以台式階梯結合座椅與植栽，配有大型工業風扇，使整個空間產生通風對流，該設計特別適合曼谷氣候。（林祺錦提供／吳娮翎台北傳真）

建築師帶路，從旅遊感受建築美學，晴天旅遊攜手建築師林祺錦推出新加坡、泰國之旅，體驗在地建設美學，建築師林祺錦是東南亞建築達人，作品屢獲國際建築獎，更跨入深度旅遊專業，他分享，愛建築設計的人也愛旅遊，常常為了看一個作品特別跑很遠去參觀，以建築視野來說，會從整個城市來看，包括當地地形、地貌，通常水經過的地方也是城市開始的地方，會由大慢慢看到小，從建築到人的生活方式，還有城市色彩。

他曾在印度旅遊1個多月，走訪北印，他形容印度的色彩很強烈也很多元，其中也特別到現代建築先驅「勒・柯比意 Le Corbusier」為北印城鎮「香地葛Chandigarh」設計的系列建築，包括議會、地方法院、政府辦公大樓等，有別於傳統印度建築住商混合，「Chandigarh」城鎮住商分離，從建築開始就為生活帶來很多變化，也讓當地人自豪。

同樣擁有繽紛色彩的當屬泰國，他最愛的就是「曼谷」，曼谷是國際設計之都，整個城市有很多色彩，他說，一開始帶建築旅遊團，大多參與者都是設計相關從業員，漸漸的越來越多非設計的旅客參與，因為現在也有許多人對空間設計有興趣，而建築旅遊團，從景點選擇到住宿選擇都有特別挑過，甚至會找到建築原本的設計師來說明，讓旅客身在其中感受建築之美。

他表示，泰國曼谷具有多樣化的特色，加上建築法規相較台灣比較有彈性空間，建築可以有很多變化，除了曼谷建築，他也推薦旅客到泰國夜市走一走，曼谷夜市展現爆發生命力，讓他讚譽有加，這就是泰式美學，簡單陳列就很有感覺，每個攤位都展現自己，也能輕鬆愜意享受。

他這次參與的建築旅遊團，除了泰國曼谷，也帶旅人到新加坡建築旅遊團以「花園城市建築美學、濱海灣雲霧林、WOHA設計酒店、新加坡建築巡禮」分享新加坡設計美學，還有符合熱帶氣候的建築設計關鍵等，連機場中的綠色世界星耀樟宜都是必去的旅行景點。

他比喻，新加坡法令嚴謹，凡事都井井有條，街道很乾淨，重視通風、採光、綠化，建物設計很多通風、遮陽巧思，透過設計讓室內環境變得舒適，滿足陽光、空氣、綠意需求都有，泰國跟新加坡允許只要是公眾使用，陽光照得到的地方就能不計樓地板面積，因此可以做出大陽台的設計，也能從建築去改善通風、散熱的問題。

新加坡整體比較現代化，當地有很多華人、馬來人、印度人，不同族群的色調也不同，但都有符合花園城市的需求，會有很多綠意點綴，小印度區色彩比較繽紛，就跟印度一樣，色彩多元。

他也分享，許多旅客在建築旅遊回家後，會開始整理家裡佈置，他建議，初步可從陽台著手，曬衣服區域加上木地板巧拼，質感就不同，不像是踩在硬質地磚上，調性比較軟；曬衣服的地方，如果有空間可以放折疊椅，小桌子，可以喝咖啡，搭配植栽，也能點綴空間，時下流行的觀葉植物、鹿角蕨都很適合。如果要從空間層面來改造，他建議，可以選一面牆塗上顏色試試看，只要放上顏色空間感受就有很大的不同，從生活裡體驗色彩，把建築旅行的感覺帶回來生活發酵，也能對顏色有更開放的心。