「2023台中朝馬國際足球節」8日至10日在台中朝馬足球場盛大登場，台中福華大飯店為了幫員工老爸圓夢，大力贊助。（台中福華提供／馮惠宜台中傳真）

真是幸福企業！台中福華大飯店董事長廖國宏為了幫員工園夢，在父親節大手筆贊助「2023台中朝馬國際足球節」，不但出人出力到開幕式活動擔任志工，協助台灣45隊以及來自日本、韓國、印尼三個國小的小小足球員，也贊助參賽禮，起心動念正是因有一名員工春酒時許願盼公司贊助熱愛足球的兒子一起參與朝馬國際足球節活動。

「2023台中朝馬國際足球節」8日至10日在台中朝馬足球場盛大登場，為期三天的賽事，除了來自全台的小球員U12、U10共48隊外，還有來自日本、韓國、印尼的外隊國際交流，賽事精彩可期。

本屆賽事由台中市立惠文高級中學與台中市立黎明國中共同舉辦，台中福華大飯店贊助，其中台中福華大飯店是首次投入運動賽事的參與，贊助賽事的初心，是今年在飯店春酒時，員工林士軻被抽中上台許願，當時因為兒子熱愛足球，他許願，希望飯店贊助台中朝馬國際足球節活動，兒子也將和同學們一起組隊參賽。

福華集團董事長廖國宏8日實踐對員工承諾，率領員工參與2023台中朝馬國際足球節開幕式，他說，台中福華大飯店除了長期的關懷弱勢，今年更是首次投入運動賽事的參與，展現飯店與運動賽事共生共榮的行動力。而本次的賽事參與除了陪員工築夢，適逢父親節，也送給員工一個不一樣的父親節禮物。