防疫人員盆栽積水孳生病媒蚊孑孓採證。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

防疫人員採證到的病媒蚊孑孓。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

民眾若有登革熱疑似症狀需立即就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

登革熱疫情尚未趨緩，高雄衛生局今日表示，新增3例本土登革熱確診病例，均是小港區青島里民衆，分別為1名80多歲及2名60多歲女性。衛生局指出，目前累積41例本土確診，並於明日起連續3日，針對小港區青島里和周邊山東里、濟南里共1285戶，進行強制大規模社區防治工作。衛生局呼籲，若出現登革熱疑似症狀應立即就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。

衛生局指出，今日新增3確診病例，其中80多歲、60多歲2例於6日分別出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、等登革熱疑似症狀，7日到醫療院所就醫，經實驗室綜合檢驗結果PCR陽性，經疫調兩案平時活動地以住家為主。

衛生局表示，另1例為確診個案同住者進行擴大採檢發現，3人均為血清型第2型；截至目前小港區青島里已累計4例確診研判為社區群聚疫情。

今日衛生局針對青島里進行病媒蚊密度調查發現多個積水容器，查獲9個已孳生病媒蚊孑孓，包含頂樓儲水桶、旗座孔、金爐、輪胎、塑膠罐等；另與青島里疫情熱點一牆之隔的大型軍方工廠，衛生局入內查獲6個樹洞、鐵櫃抽屜、鋁盆等處積水孳生病媒蚊，綜合研判該區域病媒蚊密度及疫情擴散風險高。

對此，高市府防疫團隊已規畫青島里、山東里、濟南里為群聚風險範圍，3里共1285戶，自9日起連續三日執行強制地毯式孳生源檢查及噴藥等緊急防治工作，籲請民眾依法主動積極清除積水容器並配合市府防疫措施。

衛生局呼籲，近2周如曾有疫情流行地區活動史，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市545家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫，並主動告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以減少傳染病散播的風險。