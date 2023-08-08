親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》將第三度加演。（夢田影像提供）

知名親子音樂劇《阿甯咕又闖禍了YA～》將於10月21日至10月22日在新北藝文中心演藝廳舉行第3度加演。適逢88父親節，主創團隊邀請人氣型男爸爸楊銘威分享育兒經以及孩子闖禍後如何收拾。楊銘威自認算是「多元型爸爸」，育有一女一子的他，對待孩子是該嚴肅時可以嚴肅，但陪他們玩的時候也可以玩得很瘋。

楊銘威說，近期小兒子Sunny闖了一個禍，令他哭笑不得，起因是他有養魚，其中一隻會攻擊其他魚，於是被單獨養在另一個容器裡，有天他發現原本養好好的魚竟然死了，容器裡的水變成了肥皂水，「我問是誰弄的？看到我兒子很心虛，當下有點生氣地問他說，你怎麼可以這樣子做？」沒想到兒子委屈地回答道：「我沒有啊，我只是想要幫牠洗澡而已。」聽到這個答案時讓楊銘威一瞬間覺得，這個出發點好像也沒有錯，最後他好好地跟兒子解釋「如果你這樣做，那魚就會死掉」，後來兒子也知道自己錯了。

自小雙親離異，楊銘威坦言跟父母的相處都是個別的記憶，「我國小跟媽媽住，然後國中去跟奶奶住，到高中才比較有跟爸爸的相處。」談及父親，楊銘威認為父親是非常開明的人，從他身上學到許多做人處事的道理，「我爸是眷村子弟，家庭教育既傳統又嚴格，比方見到長輩站著你不能坐著、跟長輩敬酒時要兩隻手、長輩還沒動筷子之前不能先吃等等的餐桌禮儀，這些我父親教會我的事，我也會教導我的小孩。」

他與太太方志友在教育上沒有特別分配誰當黑臉，「就是看他們是在誰的面前犯錯，那誰就是黑臉。」工作之餘，他也樂於親自接送小孩上、下學，再帶他們去公園玩耍，楊銘威直呼：「我是一個只要孩子放假或是我也放假，就一定要帶他們出去的爸爸，不管是動物園、水族館、兒童樂園都可以，因為我自己也滿喜歡去的。」