57歲「凍齡美魔女」胡文英是鄭靚歆的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求，總是大膽分享各類議題與看法；今（8）日是父親節，胡文英回憶亡父，並自責是「不孝女」。

胡文英今（8）日在社群平台曬出32年前結婚的照片，寫下：「致我最敬愛的父親，您過世15年，對你的思念不曾停止…在我婚姻觸礁時，深怕你難過，不敢對您說」，她提到21歲為了愛結婚，和丈夫從澳洲移民到台灣，為沒有陪伴在父親身邊感到不孝，後來父親輾轉得知胡文英與丈夫有摩擦，和她說：「婚姻就是互相包容、互相體諒、攜手共度難關」，當時她為了不想讓父親擔心選擇隱瞞丈夫家暴的事情，現在想來實在後悔莫及。

胡文英透露父親最疼她，從小把她當公主呵護，吃喝永遠以她優先，買東西也不會反對，不管上課還是出門玩都負責接送，她表示心中害怕無助總會看著父親的照片對話，有時候會夢見父親，感受很溫暖，「當我醒來只是一場夢，我寧願不要醒來，這樣爸爸您就會一直出現在我身邊」，結婚時父親特地從澳洲回來幫忙辦婚禮，胡文英喊話：「爸爸，我愛您，請您原諒我這個不孝女，下輩子我還要當您的女兒，好好孝順陪伴您」。

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