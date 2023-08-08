中國人將蚯蚓視為「地龍」，據說可以入藥治病。鄰國越南嗅到商機，北部愈來愈多人以電擊方式捉蚯蚓，做成乾之後再賣到中國。專家對這種破壞生態的行為發出警告。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，近月以來，越南北部省分如和平（Hoa Binh）、山羅（Son La）、宣光（Tuyen Quang）、北江（Bac Giang）的農夫表示，到田裡電擊蚯蚓的人數增加。

被用來電擊蚯蚓的工具有兩根連著電池的電針，很容易透過網路從中國買到，使用者將電針插進土裡，蚯蚓為了躲避電擊就會鑽出地面。

當地民眾捉到蚯蚓後，先是賣給人家做成乾，再由貿易商收購並透過邊界小徑走私到中國。

北江省居民阿文說，電擊蚯蚓這門「生意」在他們村內愈來愈普遍，而且烘乾蚯蚓的場所在村子裡隨處可見。蚯蚓在做成乾之前，必須先清除內臟。

一名貿易商表示，一般來說，13公斤的蚯蚓可以做成1公斤的蚯蚓乾。「這些蚯蚓乾被賣到中國，每公斤大概是60萬至70萬越南盾（約新台幣800元至934元）」。

這名貿易商坦言：「不知道中國人買這些乾蚯蚓要幹嘛。」

家住北寧（Bac Ninh），從事蚯蚓乾製作的阿雄觀察，光他們這個700戶的村子就有600部電擊蚯蚓的器具。他強調，許多村民甚至跑去隔壁的河內市捉蚯蚓。

阿雄說：「大家通常都在公有地捉，從晚上9時捉到凌晨4、5時，沒有人會禁止，也沒有人在乎。」

香港南華早報（SCMP）去年6月一篇報導指出，乾掉的蚯蚓被稱作「地龍」，在傳統中國醫學上可以入藥；報導還說，「中國電擊蚯蚓大幅增加，釀成滅絕等級的生態危機」。

儘管電擊蚯蚓引發環境問題，但越南目前沒有規定可以禁止人們這樣做。

越南農業大學講師杜金鐘（Do Kim Chung）說，電擊土壤不僅影響蚯蚓也會影響許多微生物，並且對土壤環境留下後患。許多科學研究指出，每公克土壤有高達600萬的微生物，微生物愈多代表土質愈好。

他表示，蚯蚓可以幫助鬆土，是土壤養分代謝的重要一環，為有機物質的產生創造條件，讓植物長得好。

杜金鐘說：「蚯蚓與微生物的死亡會降低土壤再生能力，使土壤變得貧瘠，最後影響植物，甚至導致植物死亡。」他建議有關單位必須嚴格禁止電擊蚯蚓的行為並考慮將這視為「破壞環境的罪行」。