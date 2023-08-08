彰化縣議長謝典林退出國民黨後今(8日)首度接受專訪，針對鴻海創辦人郭台銘若最後選擇「獨立參選」，謝典林直言「不會幫忙」，也指各縣市議長們恐怕也不會選擇參與。媒體人韋安強調，柯陣營也立即回應，絕不可能郭柯配，一天兩張底牌掀開來，郭的總統路恐難繼續走下去。

「一天掀開2張底牌，郭董總統路盡？」韋安今(8日)在臉書發文提到，彰化議長謝典林今天說，不支持郭台銘獨立參選，只支持郭柯配。掀開了藍營地方派系和議長，支持郭參選的底牌，原來是如此。但是，柯陣營也立即回應，掀開與郭合作和團結的底牌，就是絕不可能郭柯配。為了表達決心，還宣佈取消柯出席金門八二三砲戰65週年紀念活動，避免與郭同台 。

韋安強調，一天當中，郭台銘參選之路的2張底牌都掀開了。議長們清醒了，原來郭參選到底的理由，「郭柯配」只是一種想像。郭台銘也應該醒了，郭+柯所組成的「主流民意」，不過是自己一廂情願。他直言，「一天掀開2張底牌，郭台銘2024的總統路，可能很難繼續走下去了！」