過去幾年，為了能在疫情下維持營運，許多百貨業者紛紛將實體銷售與服務擴展至APP，希望用數位轉型的方式，快速將營業模式虛實整合，以新光三越為例，早在2018年便快速打造SKM PAY APP，提供線上購物、消費集點、紅利折抵、支付停車費的服務，APP中綁卡支付功能讓人能邊消費邊積點、還可馬上折抵消費，去年創下消費額313億元的驚人規模。

兆豐銀行今年也加入SKM PAY行列，根據兆豐銀行統計，自今年6月加入新光三越SKM PAY行列後，百貨簽帳額已有將近7成都靠該行動支付帶入，且七月中在卡利HIGH活動加持下，SKM PAY綁卡數更在兩周內激增85%，顯示後疫情時代，民眾到百貨消費的支付模式已大幅由現金轉為行動支付。

目前SKM PAY綁定兆豐卡，單筆刷滿2千就送100元，新光三越卡利HIGH期間滿額最高可獲得7%回饋，周末指定業種滿額再送1,500元、若是分期滿額又送200元，如果綁定兆豐e秒刷還可再獲得3%回饋。

除了新光三越，兆豐銀行也與多家百貨業者合作，如台北101滿額最高送1,600元等值的101購物金點；MITSUI OUTLET PARK及大葉高島屋最低刷6千元就送100元；環球購物中心刷滿5萬元就能現場把臺灣吧20吋行李箱直接拖回家；若是用兆豐卡綁定台灣Pay，還可在秀泰生活、豐原太平洋百貨、漢神巨蛋獲得最高12%回饋。