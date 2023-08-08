台灣大哥大推出子品牌「OP響樂生活」將滿周年，相較去年9月剛上市，2023上半年銷量成長2.5倍，並帶動資費升轉、長約期用戶加入，申辦用戶中，選擇5G月租999元以上用戶比例高達9成。台灣大個人用戶事業商務長林東閔進一步預告，隨著全球智慧家居市場規模持續擴大，將推出「OP智慧家庭」套裝，利用台灣大5G電信天賦，整合居家情境需求，為消費者打造更聰明便利的智慧家庭。

林東閔今(8)日宣布，「OP響樂生活」套裝組合、通路體驗全面升級，即日起攜手Sony，獨家推出「Sony 劇院」與「Sony終極娛樂」，以及「PlayStation®5 ＋ PlayStation®Plus高級24個月定期服務組合包」；同時為讓用戶親身體驗沉浸式影音與遊戲空間，台灣大全新改裝台北市信義區「威秀直營門市」，打造「OP旗艦專區」，消費者可在門市科技顧問的協助下，體驗劇院級影音設備，盡情使用電競設備，暢玩Sony PlayStation ®VR2等遊戲。

台灣大哥大近年積極拓展遊戲市場，繼6日舉辦「OP遊戲玩家享樂會」，今日於台北信義威秀旗艦店公布「OP響樂生活」兩大套裝之銷量成績，同時推升終端產品銷售，台灣大自1月13日起銷售Sony PlayStation®5，銷量在所有電信通路排名第一，也助攻顯示器品牌TCL的55吋4K顯示器於今年1到4月及6月，於市調機構GFK銷量統計排行第一。獨門服務之一的雲端遊戲服務GeForce NOW，在台用戶數也正式超過25萬，整體用戶滿意度約9成。台灣大持續推動「OP響樂生活」、「mo幣多」、「好速成双」以及「Disney＋專案」等四大獨門專案，帶動資費升轉，獨門專案用戶佔智慧型手機用戶比例攀升至21％。

林東閔表示，台灣大以用戶需求出發，整合軟硬體，提供絕佳網路體驗、獨家影音內容、嚴選旗艦設備、頂規專業服務，推出「OP影音劇院」、「OP遊戲玩家」套裝，解決消費者選擇3C產品及串接複雜系統痛點，一站滿足所有需求，打造沉浸式娛樂體驗，搭配台灣本土OTT首家支援杜比視界(Dolby Vision)、杜比全景聲(Dolby Atmos)的影音串流平台MyVideo，透過「OP影音劇院」套裝，享受劇院般視聽饗宴。

台灣大攜手Sony，擴大「OP影音劇院」產品線，獨家推出「Sony 劇院」與「Sony終極娛樂」組合，搭配5G指定專案月租1399元、約期60個月，就能以61990元專案價，購入市價107380元的「Sony終極娛樂」組合，包括65吋Sony 4K BRAVIA顯示器、7.1.2聲道SoundBar HT-A7000、PlayStation®5。搭配指定專案月租1399元、約期60個月，就能以專案價19990元，帶走市價58790元「Sony劇院」組合，包含Sony 55吋4K BRAVIA顯示器、Sony 3.1聲道SoundBar HT-G700、ASUS XD6S WiFi6 Mesh Router，搭配台灣本土OTT首家支援Dolby Vision跟Dolby Atmos串流服務的MyVideo，一站式升級娛樂體驗，客廳就是豪華劇院，享受極致影音饗宴。

「OP影音劇院」同步升級其他三大組合。8月15日起至9月30日申辦「菁英」組合，從Google Nest Mini智慧音箱(市價1785元)直接升級為Google Nest Hub第二代智慧螢幕(市價3180元)，限時加量不加價，提供消費者更優惠選擇。另外，「進階」組合升級為Samsung 55吋4K 顯示器、Samsung 3.1.2聲道SoundBar Q600C與ASUS XD6S WiFi6 Mesh Router。「旗艦」組合升級為TCL 65吋4K QLED 顯示器、Samsung 3.1.2聲道SoundBar Q600C、ASUS XD6S WiFi6 Mesh Router及Apple TV，簡單設定享震撼聲光效果。

針對遊戲族群，台灣大觀察「OP遊戲玩家」用戶年齡多在25到45歲，許多資深玩家敲碗想玩經典款遊戲，台灣大獨賣Sony「PlayStation®5 ＋ PlayStation®Plus高級24個月定期服務組合包」，提供頂級PS®Plus會籍方案24個月免費，隨選暢玩數百款超棒遊戲，與友人對打，還能重溫經典遊戲包括《最後生還者重製版PlayStation®Hits》、《God of War™ III Remastered PlayStation®Hits》等。

台灣大也與NVIDIA聯手打造GeForce NOW雲端遊戲服務，目前台灣用戶數已超過25萬，整體用戶滿意度約90％。GeForce NOW近日將推出全新升級「鈦金方案」，獨家使用NVIDIA最快速的雲端伺服器，速度更快畫質更好，大幅升級遊戲效能外，採全新深度學習超高取樣(DLSS)技術，支援幀率120FPS／解析度1440P、4K高畫質體驗與RTX ON光線追蹤技術，為玩家構建逼真的遊戲聲光效果，提供爽度加倍的遊戲體驗。