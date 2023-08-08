卡努颱風尾重創南投仁愛鄉，雲林縣府工務處、水利處共出動22部機具、46名人力奧援，由於縣道仍柔腸寸斷，雲林縣搶救人員仍在仁愛鄉公所的前進指揮所待命。

仁愛鄉受風災重創，縣長許淑華首日就向台中市、雲林縣、彰化縣求援，雲林縣長張麗善要求各局處提供協助，工務處現有20多部機具、水利處19部，包含各式挖土機、小山貓、鏟土機、貨車，22部陸續出發。

工務處長汪令堯曾擔任公路局信義工務段長，對於搶修山路經驗豐富，八八風災時他曾以貨櫃長城築起便橋，壯觀的場面引起國內外媒體報導，後來被統稱為「貨櫃工法」。

汪令堯表示，南投救災工作分工是鄉道由南投縣府團隊處理，村里道路、產業道路由支援的單位處理，雲林縣現有46人待命，尚不包括2名工程公務員、消防局2名人員。

他說，外縣市支援隊伍目前是分配給15個村長調派處理土石流，因現在很多道路仍不通，必須等條主要馬路搶通才能進入，雲林縣的機具大多仍在仁愛鄉公所待命。

汪令堯表示，他以前搶災經驗是，縣府具有工程經驗者、公所、村幹事組成一個前進指揮所，統籌第一線回報需要搶災訊息，每天回報進度控管就能判定機具是否加碼，指揮所也要派人巡查兵力或機具較不足之處，趕緊徵調支援來做。

雲林縣工務處2名、水利處2名公務員每4天輪流駐守仁愛鄉，24小時都住在那裏。