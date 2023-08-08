「稻米達人競賽」以一致的流程進行白米烹煮，提供專家評審團進行官能品評。（台東農改場提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣鄉鎮級「稻米達人競賽」第2場次，共有16位農友角逐，經田間初審9位進入決賽，去年屈居亞軍的農友劉明青，今年捲土重來，以高雄147號奪下冠軍，亞軍則由潘桂丘獲獎，2人將代表長濱鄉參加「台灣稻米達人冠軍賽─台灣好米組」全國決選。

奪冠稻米達人劉明青表示，栽培方式會配合土壤性質施用合適的肥料，而且不噴灑農藥，生產出的稻米健康又美味，「很開心能從去年第2名進步到冠軍」，希望全國賽能獲得好成績。

台東農改場科長丁文彥指出，長濱鄉土壤肥沃，灌溉水質清澈無汙染，農友多採用友善耕作方式管理，幾乎不使用化學農藥，除讓消費者吃得安心，更顯現對永續農業的用心。

參賽米除需通過田間初審外，稻穀、糙米、白米外觀、食味值及蛋白質含量等項目皆經嚴謹的檢驗測定，並由台東區農業改良場稻作研究室人員，於現場以一致的流程進行白米烹煮，提供專家評審團進行官能品評。

長濱鄉米質競賽評審委員由農糧署東區分署台東辦事處主任郭益成、前專員黃俊傑、台東農改場前副場長江瑞拱、科長丁文彥及台東縣政府農務科前科長羅文奇等5位專家所組成，比賽結果經過評分加總後，最終由劉明青拔得頭籌，參賽品種為高雄147號，亞軍則由潘桂丘獲獎，參賽品種為高雄139號。