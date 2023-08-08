新北市原住民模範爸爸曾茂昌（中）（新北市政府原民局提供）

今天是父親節，新北市政府選出22名原住民模範父親代表，其中3名市級代表分別是阿美族的曾茂昌、李進發和排灣族的許富基，另外還有19名區級原住民好爸爸代表。這些偉大的父親們不僅在家裡扮演了好爸爸的角色，更是都會區傳承文化及推動族群事務的重要推手。

62歲居住在汐止區的李進發，已經在汐止區公所清潔隊服務將近30年，他的兩個兒子更是體育界頂尖人才。長子是競技啦啦隊國家代表選手，還曾經代表台灣拿下世界盃錦標賽冠軍；次子則從小訓練跆拳道和田徑，現在是黑帶三段的高手。

李進發還有一名罹患癲癇的女兒，在她成長過程中，李進發不辭辛勞接送她上下學、載她就醫，對她的照顧無微不至，現在女兒已經24歲了，接受療程的同時也在特殊教育學校學習。辛苦拉拔兒女長大，李進發在97年成立海洋文化藝術團，透過語言、歌謠、舞蹈等方式，讓更多人了解原住民文化，對推廣原住民族文化貢獻深遠。

目前擔任台北山舞藝術團團長的曾茂昌也不遺餘力，身兼土城區原住民族協進會理事長、領導人等職位，更是土城區文化健康站照顧服務員。他帶著他心臟患有疾病，無法劇烈運動的兒子接觸阿美族傳統樂舞，透過這種方式讓家庭關係更加緊密。

新北市原民局首次送上紅榜祝賀模範父親，更別出心裁以部落生活用語為賀詞，感謝父親們的辛勞，並致上深深的敬意。原民局也感謝每位為家庭、社會付出努力的爸爸們，祝他們父親節快樂。