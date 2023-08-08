戴愛玲邀請爸爸入鏡MV。（華納音樂提供）

戴愛玲推出〈新龍機車行〉MV。（華納音樂提供）

戴愛玲推出〈新龍機車行〉MV。（華納音樂提供）

「鐵肺天后」戴愛玲新歌〈新龍機車行〉是她專輯中別具意義的一首歌，以童年時爸爸所開的機車行為名，並以她成長的地方為背景，描寫學生時期的初戀的故事。她親自邀請爸爸入鏡，父女倆留下了珍貴畫面。而戴爸爸絲毫不畏懼鏡頭及親切的模樣讓工作人員印象深刻，戴愛玲更笑說：「爸爸只要一開啟聊天模式就停不下來，也不管大家聽不聽得懂。」兩人私底下一來一往的對話也逗樂全場。

戴愛玲以家族姓「巴古慕」為名推出第11張專輯，她從小就在車行中成長，提到童年回憶時也分享：「小時候爸媽忙著做生意，就會把我一起帶到店裡；我爸在店裡修車的時候，我就在旁邊騎著幼兒木馬，感覺很怡然自得。」

這次戴愛玲邀請爸爸拍MV，本來以為爸爸在鏡頭前會不習慣，沒想到爸爸不僅不害怕鏡頭，拍攝時更話匣子大開，主動提到「新龍機車行」是在約40年前創立，也是當時與戴媽媽一起打拚的成果，也突然話鋒一轉聊到後來改行種起了芒果，讓戴愛玲在旁忍不住笑說：「我爸真的很會自顧自地一直講，也不管現在場面冷掉，還順便幫自己的芒果打廣告！我本來以為拍攝的時候會因為感動而落淚，結果現在好像還好了！」

此次MV則邀請了新生代演員林映彤、邱木翰，以及林義欽共同演出。故事以新龍機車行為背景，展開了一段學生之間純純的戀愛。戴愛玲說MV的劇情投射了一些當年自己的故事，也開玩笑表示自己當年很多人追：「以前初戀的學長就是因為來修車認識的。」而這首歌是戴愛玲獻給過往以及所愛的人的情歌，也希望大家能在聽著〈新龍機車行〉之時，拾回屬於自己的美好回憶。

緊接著戴愛玲將帶著新專輯與演唱會前進成都與星馬地區，戴愛玲《故事的故事》 巡迴演唱會成都站將於8／26在成都露天音樂公園QIAO翹音樂營地開唱。