「2023台中朝馬國際足球節」自今（8）日起至10日在台中朝馬足球場盛大登場，總計邀請49支球隊參賽，包括日本、韓國及印尼也有球隊參加；此次賽事分為U10及U12組別，國內球隊有台北市、新北市、宜蘭縣、彰化縣、高雄縣及台中隊伍等球隊熱血參賽，一同交流球技，提升競技水準。

值得一提的是，本屆賽事由台中市立惠文高中與台中市立黎明國中共同舉辦，台中福華大飯店贊助。福華集團董事長廖國宏今日率領員工參與開幕式，鼓勵及支持參賽的小運動員。

台中福華大飯店向以提供全方位的優質服務聞名，在不斷創新及勇於突破的經營策略下，用共好、共享，開啟永續美好生活。架構在四大企業核心價值：相互尊重、卓越服務、同心築夢、利益共享的台中福華，也不忘落實企業社會責任，推動社會公益不遺餘力，實現對台灣社會的承諾。

台中福華大飯店除了長期的關懷弱勢，今年更是首次投入運動賽事的參與，展現飯店與運動賽事共生共榮的行動力。贊助賽事的初心，亦是為了一圓員工的夢想，陪員工同心築夢。

福華集團董事長廖國宏今日率領員工參與「2023台中朝馬國際足球節」開幕式，鼓勵及支持參加賽事的小運動員，也期許孩子藉由活動的參與相互學習、建立友誼、共同成長，體會團隊合作的力量。

廖國宏表示，因為兒子熱愛足球，並長期投入足球運動，集團希望透過此次賽事協助愛好足球的幼童圓夢，提升競技水準，並透過足球培養學童身心靈的成長，因此福華飯店此次贊助賽會飲用水及紀念品，並且提供選手們住宿優惠。

廖國宏說，本次的賽事參與除了陪員工築夢，適逢父親節，也送給員工一個不一樣的父親節禮物，更期望用運動賽事創造永續旅遊回憶，提升台灣足球國際能見度及關注，把台灣帶給世界，讓世界看到台灣。