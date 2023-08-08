2022年國人十大死因中，糖尿病位居第6位，根據國民健康署統計，每年新增2萬5000名糖尿病患者，血糖起起伏伏讓糖尿病患者與家人照護起來都很辛苦；奇美醫院指出，急診常見糖尿病患憂血糖飆高謹慎控制血糖，卻因吃太少造成低血糖，甚至有患者在半夜陷入昏迷，有的甚至再也沒有清醒過，成為家人永遠的痛！

一名75歲阿嬤患有糖尿病多年，長期吃降血糖藥，某日家人發現阿嬤嗜睡、呼叫沒反應，送醫院急診，驗出低血糖，經施予葡萄糖點滴後恢復清醒，阿嬤這才透露，早上吃血糖藥後沒胃口，只吃兩口飯，沒想到血糖低到昏迷。

奇美醫院照護團隊指出，血糖過低陷入昏迷，如沒有人及時發現，很容易會有致命危機。奇美醫院團隊為此打造血糖控制計畫，邀家人共同參與，在血糖藥物服用前、後都做追蹤及飲食量評估，院方強調，個人化營養照護能有效避免低血糖發生，緩解家人照護壓力。

奇美醫院病房護理長陳淑娟指出，糖尿病急性併發症多與高、低血糖相關，有研究發現曾發生低血糖者，在大、小血管併發症或死亡率，都比不曾發生低血糖者更高，糖尿患者控制血糖時，因此，更要避免嚴重低血糖發生，建議運用方便口訣「（藥前）量‧吃‧量‧拉；（藥後）呷飽未？」管理血糖。

營養師曾郁芳表示 ，若患者因疾病食欲不佳，會與病人討論是否額外攝取營養品以補足熱量，若常發生低血糖則須注意發生時間點，評估非飲食攝取量問題，需與醫師討論是否調整血糖用藥，也會衛教病人醣類食物與份數概念。

糖尿病衛教師陳明惠強調，使用降血糖藥量要準確，服藥後按時進食，三餐要定時定量，運動前後都要先測血糖，如太低可吃些點心補充，食欲差時更要勤量血糖，三餐前與睡前也要量血糖，外出隨身帶糖果、餅乾以備血糖低時食用。