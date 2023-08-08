充滿詩意與豐沛創意的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶展將於14日登台，今年珠寶展以「Legend of Diamonds」為主題，且首度選在台中登場，總共展出130件作品，其中以賴索托傳奇名鑽（Lesotho Legend）打造的兩件曠世巨作最受矚目，兩者皆有上億身價。

2018年，梵克雅寶以天價購入一顆重達910克拉的巨鑽原石「Lesotho Legend」，該顆鑽石是全球第五大巨鑽，歷經多年的企畫與籌備，總共切出67顆鑽石，並以「Legend of Diamonds」為主題發表第一篇章25件珠寶，珠寶有了傳奇名鑽加持，更添奢華品味，廣受全球珠寶藏家的喜愛。

梵克雅寶Chevron Mysterieux祖母綠珠寶項鍊，以三顆31.24克拉、12.18克拉、12.07克拉賴索托傳奇名鑽鑽石為主石。（Van Cleef & Arpels提供／陶福媛台北傳真）

今年來台的珠寶作品中，有兩組珠寶套件是以賴索托傳奇名鑽打造，一套名為Chevron Mysterieux祖母綠珠寶套組，項鍊是以三顆31.24克拉、12.18克拉、12.07克拉鑽石為主石，搭配耳環和戒指，可以有6種佩戴方式，也是今年珠寶展上最貴的珠寶作品；另一套Collerette Mysterieux紅寶石珠寶套組，項鍊主石則是51.14克拉和10.52克拉的鑽石。

梵克雅寶Collerette Mysterieux紅寶石珠寶套組，項鍊主石則是51.14克拉和10.52克拉的賴索托傳奇名鑽鑽石。（Van Cleef & Arpels提供／陶福媛台北傳真）

為了向賴索托傳奇名鑽致敬，梵克雅寶今年發表「Legend of Diamonds」第二篇章新品，同樣以鑽石為主石，設計靈感源自世家檔案資料，並融入當代工藝與創意，古今呼應，別具意義。

梵克雅寶New Haricot胸針，是以1934年創作的Haricot胸針為靈感，賈姬在美國總統夫人期間經常佩戴。（Van Cleef & Arpels提供／陶福媛台北傳真）

例如一款New Haricot胸針，是以1934年創作的Haricot胸針為靈感，是梵克雅寶深受歡迎的胸針款式，如賈桂琳就曾在60年代身為總統夫人期間多次佩戴款胸針出席公開場合，新款New Haricot胸針是以白K金及玫瑰金「雙金」打造，對比雙色更能襯托鑽石璀璨之美。同樣以「雙金」打造的還有Dentelle a L’aiguille項鍊，是以1938 年的骨董作品為靈感，風格源自高級女裝衣襯上的刺繡花邊。

梵克雅寶Dentelle a L’aiguille項鍊，以1938 年的骨董珠寶為靈感。（Van Cleef & Arpels提供／陶福媛台北傳真）

另一款Fabulous Fifties鑽石項鍊，則是向1950年代的黑白電影致敬，流線的線條呼應當時黑白電影的鑽石銀河，看似簡約俐落，其實採用了圓形、方形、圓柱形及長方形的切割鑽石，並運用軌鑲、密封、半密封及珠鑲等多種不同鑲嵌技術。

梵克雅寶Face a Face雙胸針，以芭蕾舞為靈感。（Van Cleef & Arpels提供／陶福媛台北傳真）

梵克雅寶Feuillage de Diamants胸針，可當髮飾佩戴。（Van Cleef & Arpels提供／陶福媛台北傳真）

以1928年骨董珠寶為靈感打造的Golden Age鑽石項鍊，同樣以白K金與黃K金的「雙金」鑲嵌不同切割形狀的祖母綠與鑽石，以七個幾何圖案連結成項鍊，充滿裝飾藝術風格，譜出和諧圓融的寶石協奏曲。