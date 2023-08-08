桃園市沿海地區較缺乏醫療資源，衛生局推動巡迴醫療服務，審計處檢視成效，雖有助落實在地醫療，但據點周邊無健保藥局，建議鼓勵承辦醫院協助領藥。另也建議參考觀音牙科醫療站經驗，改善復興牙科資源，提升行動醫療車設備，改善偏鄉醫療。衛生局表示，今年巡迴醫療新增蘆竹與大溪區，並增加送藥服務，另也補助復興衛生所改善診療空間。

桃園市審計處報告指出，沿海偏遠地區多為老年人口，大眾運輸不發達，就醫便利性的城鄉落差與日俱增，衛生局辦理新屋、觀音、大園3區醫療網絡服務計畫，2020年至2022年共服務4203人次，顯示有助落實在地醫療。

其中，去年承接新屋區服務的新國民醫院，新增提供「處方箋調劑服務」，上午巡迴醫療結束後，下午派員送藥至據點供民眾領藥。不過經調查，新屋、觀音與大園區內健保特約藥局分別為5、18、20間，醫療據點所在里別皆無健保藥局，應研議調整計畫補助， 鼓勵合作醫院協助民眾領藥。

報告也提到，衛生局2021年起辦理觀音牙科醫療站醫療服務計畫，利用衛生所空間建置牙科醫療站，協調牙醫師組成醫療團輪流駐診，提供居民牙科診療及口腔保健服務。而在復興區，雖有牙科定期巡迴醫療服務，但固定提供服務僅有三民里1間牙科診所及在華陵醫療站的牙科門診，顯示牙科醫療資源不足且分布不均。

審計處建議，參考觀音牙科醫療站的模式與經驗，善用衛生所空間和設備，研議改善山地偏遠地區牙科醫療服務近便性，提升口腔健康照護成效。

此外，復興區衛生所巡迴醫療服務，每周固定時段前往村里或部落據點，以目前行動醫療車空間配備，呈現滿載狀態，無剩餘空間可供診療，考量部分據點為室外，無適當隱蔽空間可供就醫者脫衣或平躺進行觸診或使用超音波、心電圖等儀器診察。

審計處表示，為保障偏鄉民眾就醫權益，兼顧就醫者隱私權，應研議改善行動醫療車配備，提供空間收納藥品並設置簡易隔簾和診療床，提升巡迴醫療品質。

衛生局副局長余依靜回應，為強化沿海偏遠地區巡迴醫療服務，除原有大園、觀音及新屋外，今年新增蘆竹及大溪，除提供巡迴醫療服務，也增加送藥服務，今年截至7月已服務1066人次，送藥服務431人次。

余依靜說，為強化復興牙科醫療資源，牙醫師公會已組專業醫療團隊，定期前往復興15據點提供巡迴牙科醫療服務，今年截至7月共出動121趟次、服務1498人次。另衛生局也補助復興區衛生所，改善診療空間，充實各遠距醫療設備，盼強化復興醫療服務量能。