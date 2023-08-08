會中交通部指出，台14線觀音瀑布至霧社路段沿途多處坍方土石，預計於今日深夜完成清運，明日上午7時開放全線通行。（行政院提供）

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，今日是災後第5天，行政院指出，據各部會統計，截至中午前，仁愛鄉仍有5處避難處所開設中，共計收容104位民眾；台14線觀音瀑布至霧社路段沿途多處坍方土石，預計於今日深夜完成清運，明日上午7時開放全線通行，部分路段於本月18日前將採短期保護，以維護通行安全。

行政院祕書長李孟諺今日召集內政部、國防部、教育部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、原民會、主計總處及通傳會等各部會就卡努颱風南投縣後續災情進行盤整及因應討論。

內政部表示，颱風造成災區1名民眾罹難，另溫泉區與合歡仙境民宿有民眾受困，除58名當地居民備有儲糧安全無虞外，其餘民眾全數撤離，空中救援共撤離44位災民，空勤總隊各勤務隊亦保持1架備勤機24小時待命；至於風災災害申請救助，昨已發函各縣市，程序完備後將提供各項救助措施，輔導災區民眾恢復日常生活。

衛福部表示，災區洗腎患者皆於6日上午前後送就醫，病情穩定，截至今日中午，共計開設5處收容處所，收容104位民眾。此次風災有8村提出物資需求，皆已完成投放；賑災基金會也依「重大天然災害災民賑助核給要點」，函請縣市依規定提報名單，並將原死亡及失蹤賑助發放每人40萬元提高至60萬元。

交通部表示，颱風造成省道台14線、台14甲線共14處嚴重坍方，目前單線搶通，目前尚有2萬立方公尺崩塌土方，預計今日深夜全部運離。另有5處大規模路基缺口，目前以臨時阻絕及保護邊坡供時段開放單線通行，其中忠勇橋、霧社及春陽段短期保護預計於本月18日完成，長期復建最晚於明年6月30日前完成；截至今日下午2時，市話及行動電話已恢復通信，僅餘寬頻用戶78戶及MOD用戶126戶障礙逐步修復中。

經濟部表示，截至今日上午，南投縣共計5017戶曾經停電，仁愛鄉177戶目前仍在停電中，其中多戶為農業噴霧用電戶，同時動員人力於仁愛鄉供水區域（春陽及大同二村）緊急取用山澗水取代遭風災沖毀的濁水溪原水管線，已於今下午3點將原水引進春陽淨水場處理並開始供水。

此外，廬山吊橋下游河段淤滿溢淹約1000公尺，亦於前日進行施工便道，預定今年9月7日完成施工便道及導水路，並接續辦理清疏工作。

農業部表示，經農村水保署彙整統計，仁愛鄉農路災害初估144件，相關經費勘估中；水土保持災害不含緊急搶通修，初估15件，共計1億1100萬元，另因山區道路部分仍中斷，相關災害統計持續彙整更新中，也將盡速公告卡努颱風農業天然災害現金救助地區，申請辦理日期將從以道路搶通後10日內計算。

原民會表示，副主委谷縱．喀勒芳安召集成立前進仁愛鄉工作小組，並於今日派駐5人協助救災，除衛福部及內政部所提供各項災害賑助項目、租金補助外，原民會另提供災害救助，死亡每人5萬元、重傷每人3萬元，家戶1萬元救助金，並辦理災後以工代賑、住宅重建修繕每戶最高50萬元及低利貸款20萬元等協助。

李孟諺會中裁示，各相關部會應加速包含道路、用水用電、電信基地台等基礎設施復建，同時加速各項慰助金和損失救助，教育部也應協助受損學校先行搶修，並請各部會先行統計預估補助地方政府經費，先以移緩濟急支應，再由主計總處結算對地方政府災害準備金時予以扣除歸墊，盼讓災區民眾盡速返回日常生活。