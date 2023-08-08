「TRE台北國際成人展」於8月6日落幕，出席的知名女優包括，三上悠亞、河北彩花等人，吸引許多粉絲朝聖，期待近距離接觸偶像。一名網友表示，花了1200元到場支持，想請河北彩花踩踏他的身體，卻遭到拒絕，後來工作人員親自上陣，讓他開心地豎起大拇指，笑說「河北掰掰」。

原PO在PTT發文分享成人展參觀心得，透露花了1200元報名費，原本希望能讓河北彩花踩踏自己的身體，問過工作人員後遭到婉拒，感到失落的原PO，一時沒有想到和河北彩花合影時要擺什麼樣的姿勢。原PO曬出兩人並排而坐的合影，雖然他雙手捧著河北彩花的手，不過卻面無表情，感慨地說，「體感不到五秒1200就飛囉」。

原PO不死心，轉而詢問TRE成人展的工作人員，是否能踩踏他的身體，沒想到對方竟願意幫他圓夢，讓他笑說：「嘻嘻！被踩了！」從畫面中可見，原PO平躺在地上，一名身穿黑衣、黑褲的妹子整個人踩到他的肚子上，一手扶著看板維持平衡，一手開心地比出YA的姿勢，而原PO也豎起大拇指，文末直說，「河北掰掰，此生只當TRE的狗，TRE工作人員一生推」。

貼文曝光後，引來一票網友朝聖，「笑死，連工作人員都解鎖了，我願稱你為最強」、「這要求還真沒見過」、「工作人員人真好」、「很可愛耶，賺爛」、「工作人員敬業，給推」、「這妹子也太善良，好配合喔」。