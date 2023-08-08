「高雄市信賴台灣姐妹會」第1次籌備會議今（8）日召開，會中訂出總統勝選、立委8席全上及政黨票衝高等3大目標。（柯宗緯翻攝）

「高雄市信賴台灣姐妹會」第1次籌備會議今（8）日召開，由立委劉世芳主持。劉日前雖宣布不連任左楠立委，但仍心繫民進黨選情，會中訂出總統勝選、立委8席全上及政黨票衝高等3大目標。

這場籌備會今下午登場，中央黨部性平部主任李晏榕特別南下參加，高雄在地女性議員，包括議長康裕成、李喬如、黃秋媖、李雅慧、湯詠瑜、黃飛鳳、陳慧文、黃捷、李雨庭以及高雄重要的婦女社團領袖等皆踴躍出席，展現團結一心，為明年1月13日選戰勝選展現強烈意志。

劉世芳指出，黨主席賴清德出席全國信賴台灣姊妹會時有承諾，一定會盡最大的力量，讓台灣每一個女性都能夠有尊嚴地追求自己想要的生活。而針對社會關注的性騷議題，賴主席也採取高標準的零容忍立場，嚴謹處理性平事件，除進行黨內革新，期待建立性別友善的環境外，立法院也完成性平三法的修法，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度。

會中也拍板將於11月19日在高雄林皇宮召開姐妹會成立大會。召集人邱李真守表示，各個領域都有優秀的女力，透過姐妹會，大家一起集結姐妹朋友，成為副總統賴清德最強後盾，她也希望大家都能走出舒適圈，全力幫賴清德總統、各區立委參選人及民進黨宣傳拉票，做伙努力，全力為達成3大目標衝刺。

此外，會中並公推朱阿英擔任總顧問，陳辜美貴擔任榮譽總理事長，以及百立文教基金會董事長邱李真守、高雄大愛扶輪社創社社長高素珍擔任共同召集人。