女星米可白(趙亦瑄)曾是兒童台「葡萄姐姐」，平易近人的性格跟精湛舞蹈深受大、小朋友喜愛，近年轉戰戲劇圈，也拍出不少膾炙人口好戲，事業穩定發展。今(8)日適逢父親節，米可白發文祝賀爸爸之外，也分享一出生，險些被送去作別人小孩的過往，引起關注。

米可白8日在社群平台表示自己是老么，有一位哥哥跟一位姐姐，但爸爸希望她是男嬰，打算把她轉送給朋友，但朋友也想要男生，改為詢問親戚的意願，依然被相同理由拒絕，最後回到自己的家生活。如今長大成人，米可白感受到爸爸最愛她，於父親節這天，感性直呼：「爸爸我還是很愛你，父親節快樂！」

不過，米可白同時在貼文調侃爸爸：「重要節目到了，都會想起我的錢」，並在PO照時，提及最近沒跟爸爸拍照，改以母女合照來代替，並說想給最親愛的爸爸唱首歌《世上只有媽媽好》，見此，網友笑成一片，直呼：「重要的日子就會想到妳的錢，米米爸好直接」、「要改成世上只有爸爸好」、「也等媽媽把東西吃了再拍，妳好壞」、「已截圖，下次去天后宮買餅，我要去跟老闆求證是不是有這回事」、「這個是可愛女兒的報復嗎～」

米可白是彰化鹿港人，老家在天后宮開了一間傳統餅舖，生意一直非常好，她從小學4年級起協助賣餅，一直到進入演藝圈，每年過年或拍戲空檔，仍會返家幫忙，她曾自曝有骨刺隱疾，卻得站一整天，累到上完廁所起身時，摔了一大跤，所幸即時抓住淋浴間的手把，否則恐會傷及後腦勺。