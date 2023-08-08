受卡努颱風外圍環流影響，台8臨37線中橫便道3.9K大規模坍方，其中一顆1000噸的大巨石尤為棘手，需進行打除裂解。谷關工務段8日表示，截至下午4時許，已完成7成左右，今晚持續派工加班，預計晚上可將大巨石裂解完畢，若無其他狀況，9日完成清運後，中橫便道有機會提前於10日中午搶通。
公路總局谷關工務段長張裕閔表示，中橫便道3.9K日前大規模坍方，坍方量約1200立方公尺，50噸以上的巨石達12顆，均需進行打除裂解後才能進行清運，因而影響搶修進度，其中一顆500立方公尺、高度為15-20公尺的上千噸大巨石尤為棘手。
張裕閔指出，此次是整個山壁坍方，大落石相當多，因中橫許多都是變質岩，十分堅硬，須先由人工打出縫隙後，再由破碎機進行裂解。截至下午4時許，大巨石裂解已完成7成，將延長工時持續施工，預計深夜可裂解完畢，若無其他狀況，9日完成清運後，原本預計10日下午4時清通的中橫便道，有機會提前至中午搶通。
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