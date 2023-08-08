聯發國際為強化股東投資效益，今（8)日董事會通過112上半年度盈餘分配案，將配發現金股利2元，以上半年EPS 2.68元為計算基準，配發率達74.6％，加計111年盈餘分配案，已於第二季發放現金股利2.5元，及將配發股票股利2元。111年度連同112上半年度，今年股利發放達6.5元。

展望後市，聯發國際下半年公司將加大力度在美國及香港的「Sharetea歇腳亭」門市拓展，持續深化「Sharetea歇腳亭」的品牌力，隨著美國和香港市場逐步穩健展店，聯發國際維持全年開出40家新門市的目標不變，營收和獲利表現有望逐季上升。

截至上半年「Sharetea歇腳亭」全球店面數近400家，其中美國、香港兩地店家數已分別達155家、41家，其餘門市亦遍佈加拿大、澳洲、東南亞多個國家。聯發國際表示，手搖飲市場競爭激烈，公司積極調整「Sharetea歇腳亭」門市佈局，汰弱留強，並加大力度在美國及香港等高毛利消費市場的門市拓展，帶動上半年平均毛利率59.7％創歷史新高，較去年同期成長7.8個百分點。

聯發國際積極擴展海外市場版圖，培養國際儲備人才，人力成本支出增加，加上美國廣告行銷費用上升，致第二季單季營業利益4,134.7萬元、稅後淨利3,413.7萬元，每股稅後盈餘（EPS）為1.67元；累計上半年稅後淨利5,490.1萬元，EPS2.68元，上半年獲利表現仍維持一定水準。

聯發國際累積上半年約6 ,000萬元之合約負債(流動)，由於門市加盟合約雖已經完成，但受美國缺工影響後續裝修、設備進駐進度，預計在門市開出後將逐步認列。