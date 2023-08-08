彰化杞姓男子與友人薛男等到南投某KTV喝酒歡唱到凌晨，酒後共乘計程車返回杞男位在芬園住家，同日清晨杞男騎車到早餐店要吃早餐，路途中不幸遭無照的游男撞倒在地，更慘的是還被後方開車趕來要會合一起吃早餐的薛男撞上，當場慘死；彰化地院審結，依酒駕致人於死罪，判處薛男有期徒刑3年6月。游男則依過失致死罪處有期徒刑10月。

判決書指出，去年的1月9日凌晨1點左右，杞男與友人在南投縣草屯鎮一家KTV飲酒，結束後一行人共乘一輛計程車回杞男家休息，同日凌晨5點半左右，杞男起床後騎機車要去早餐店吃早餐，同行的薛男也酒後開車搭載友人蔡男欲與杞男會合，不料路上撞到倒臥在行人穿越道的杞男。

檢方調查，與杞男相撞的游男無照駕駛，當時行車至芬園鄉成功路與彰南路交岔路口，欲左轉往彰南路疏未注意貿然左轉。而當時杞男騎機車疾駛而至，因見游男車輛即將左轉，杞男為閃躲游男造成失控滑倒，撞擊游男車輛後受傷倒臥於行人穿越道。

游男見杞男倒臥在行人穿越道上，疏未及時在適當距離處豎立明顯警告設施，導致後方薛男酒後開車駛至，輾壓過杞男身體，導致杞男創傷性休克，經送醫急救仍不治。薛男經警酒測，測得酒精濃度零點八八毫克。

法官審酌，游男曾無照駕車犯過失傷害罪，經法院判刑二月，卻未記取教訓，猶輕忽交通法規及用路人安全，考量未與被害人家屬達成和解等情，量處有期徒刑10月；另薛男輕忽己身及同車乘客安危，酒駕通過閃光紅燈號誌之交岔路口處，未注意車前狀況，造成杞男死亡，考量與杞男父母達成和解等情，處有期徒刑3年6月。可上訴。

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